EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler?

Müslümanlar için en değerli günlerden biri olan Cuma, birlik ve beraberliğin pekiştiği, duaların kabul olduğu, kalplerin huzur bulduğu özel bir zamandır. Bu anlamlı günde sevdiklerinize göndereceğiniz güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile onların kalplerine dokunabilirsiniz. 27 Eylül Cuma gününe özel ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajlarını burada derledik. Peki, dualı, resimli, ayetli Cuma mesajları neler? Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları!

EN YENİ CUMA MESAJLARI

"Cuma'nın bereketi üzerinizden eksik olmasın. Hayırlı cumalar!"

"Bu mübarek günde dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar!"

"Cuma, kalplerin sevgiyle dolması, duaların kabul olması için bir fırsattır. Hayırlı cumalar!"

"Rahmet, bereket ve huzur dolu bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınız kabul olsun!"

"Cuma günü, huzur ve mutluluğun kapısını açar. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel Cuma'lar geçirmeniz dileğiyle!"

"Bu Cuma, Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolsun. Hayırlı cumalar!"

"Cuma günü, kalplerin sevgiyle, dillerin dualarla dolduğu bir gün olsun. Hayırlı cumalar!"

"Bugün Cuma, hayatınıza huzur ve mutluluk getirsin. Hayırlı cumalar!"

"Cuma'nın getirdiği barış ve huzurla dolu bir gün geçirmenizi dilerim. Hayırlı cumalar!"

"Bu mübarek Cuma günü, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul olsun!"

DUALI CUMA MESAJI

"Ya Rabbi, bu mübarek Cuma günü, sevdiklerimle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yaşam nasip eyle."

"Allah'ım, bu Cuma günü tüm dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi huzurla doldur."

AYETLİ CUMA MESAJI

"Cuma günü, Allah'ın izniyle dualarınızın kabul olduğu, hayırların toplandığı bir gün olsun. 'O, her şeyi bilendir.' (Al-Baqarah, 255)"

"'Şüphesiz, Cuma günü topluca Allah'ı anmak, diğer günlerden daha faziletlidir.' (Cuma, 9)"