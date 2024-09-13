EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler?

Müslümanlar için en değerli gün olan Cuma günü geldiğinde, sevdiklerine güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları göndermek isteyenler, özellikle ayetli mesajlar aramaya başlıyor. 13 Eylül Cuma gününe özel ayetli ve yazılı Cuma mesajlarını öğrenmek isteyenler, detaylı bilgiyi araştırıyor. Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler?

EN YENİ CUMA MESAJLARI NELER?

"Hayırlı Cumalar! Allah, dualarınızı kabul etsin ve sevdiklerinizle huzur dolu bir gün nasip etsin."

"Bu mübarek Cuma gününde kalplerimiz Allah'ın sevgisiyle dolsun, dualarımız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma'nın bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Her nefesin bir şükür, her anın bir dua olduğu güzel bir Cuma günü diliyorum."

"Cuma'nız mübarek olsun, dualarınız kabul, gönlünüz ferah dolsun."

KISA CUMA MESAJLARI 2024

Hayırlı Cumalar, dualarınız kabul olsun.

Cumanız mübarek, gönlünüz ferah olsun.

Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!

Cumanız bereketli, huzur dolu olsun.

Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

DUALI CUMA MESAJLARI NELER?

Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle!.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî!.. amin hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.