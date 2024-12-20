En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur?

Bu yıl en uzun gece kaç saat sürecek? ve 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor sorularına yanıt aranıyor. En uzun gece neden olur ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Astronomik olaylar arasında önemli bir yere sahip olan bu gün, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu bir denge noktasını temsil ediyor. Yılın en uzun gecesi hangi gün 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur? Detaylar haberimizdedir…

YILIN EN UZUN GECESİ HANGİ GÜN 2024?

21 Aralık Kış Gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği tarihtir. Bu dönemde, Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise kısalmaya başlar.

Bazı ülkelerde bu tarih, Kuzey Yarımküre için kışın, Güney Yarımküre için yazın başlangıcı olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası sayılır. Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece bu tarihte yaşanır.

Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat boyunca gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat boyunca gündüz yaşanır. Gündüz süresi güneye doğru gidildikçe uzar. Bu nedenle, 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye'de en uzun gündüz Hatay'da, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanacaktır.

21 ARALIK EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Kuzey Yarımküre'de en uzun gece 21 Aralık'ta yaşandıktan sonra, 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlayacak. Türkiye'de en uzun gece, Kuzey'de yer alan Sinop'ta 15 saat 6 dakika ile gerçekleşiyor. En kısa gece ise Güney'deki Hatay'da 14 saat sürüyor.

Sinop'un ardından Türkiye'de en uzun geceyi yaşayan iller sırasıyla Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun olarak sıralanıyor.

EN UZUN GECE NEDEN OLUR?

Gündönümü, yılda iki kez gerçekleşen ve Güneş ışınlarının yarımkürelere en büyük açılarla ulaştığı özel tarihlerdir.

Bu günlerde, ufukta Güneş'in doğuş ve batış noktaları sabit duruyormuş gibi görünür. Gündönümü, bulunduğunuz yarımküreye bağlı olarak gündüzlerin ya da gecelerin uzamaya veya kısalmaya başladığı dönemi işaret eder.

Kış gündönümünde, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir.