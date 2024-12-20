Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
AB'den dikkat çeken Suriye kararı
ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
ABD basınından Suriye iddiası! Esad sonrası bir ilk yaşanacak
Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
İsrail'e açık açık meydan okudular

En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur?

En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En uzun gece ne zaman? Dünya üzerindeki Kuzey Yarımküre, 21 Aralık'ta Kış Gündönümü'nü yaşayarak en uzun geceye giriş yapıyor. Yılın en uzun gecesi hangi gün ve en uzun gece neden olur sorularına yanıt aranıyor. 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor ve en uzun gece hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yılın en uzun gecesi hangi gün? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor?

Bu yıl en uzun gece kaç saat sürecek? ve 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor sorularına yanıt aranıyor. En uzun gece neden olur ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Astronomik olaylar arasında önemli bir yere sahip olan bu gün, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu bir denge noktasını temsil ediyor. Yılın en uzun gecesi hangi gün 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur? Detaylar haberimizdedir…

YILIN EN UZUN GECESİ HANGİ GÜN 2024?

21 Aralık Kış Gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği tarihtir. Bu dönemde, Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise kısalmaya başlar.

Bazı ülkelerde bu tarih, Kuzey Yarımküre için kışın, Güney Yarımküre için yazın başlangıcı olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası sayılır. Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece bu tarihte yaşanır.

En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur?

Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat boyunca gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat boyunca gündüz yaşanır. Gündüz süresi güneye doğru gidildikçe uzar. Bu nedenle, 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye'de en uzun gündüz Hatay'da, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanacaktır.

En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur?

21 ARALIK EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Kuzey Yarımküre'de en uzun gece 21 Aralık'ta yaşandıktan sonra, 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlayacak. Türkiye'de en uzun gece, Kuzey'de yer alan Sinop'ta 15 saat 6 dakika ile gerçekleşiyor. En kısa gece ise Güney'deki Hatay'da 14 saat sürüyor.

Sinop'un ardından Türkiye'de en uzun geceyi yaşayan iller sırasıyla Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun olarak sıralanıyor.

En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur?

EN UZUN GECE NEDEN OLUR?

Gündönümü, yılda iki kez gerçekleşen ve Güneş ışınlarının yarımkürelere en büyük açılarla ulaştığı özel tarihlerdir.

Bu günlerde, ufukta Güneş'in doğuş ve batış noktaları sabit duruyormuş gibi görünür. Gündönümü, bulunduğunuz yarımküreye bağlı olarak gündüzlerin ya da gecelerin uzamaya veya kısalmaya başladığı dönemi işaret eder.

Kış gündönümünde, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
img

Putin'in sıra dışı teklifine Zelenski'nın yanıtı sert oldu: Salak
img

İsrail'e açık açık meydan okudular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
86 yaşındaki ünlü mimar, silahlı saldırıda yaralandı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Gece yarısı sürpriz buluşma
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

Son Dakika Haberleri

20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur? 20 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 20 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (20 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20 Aralık Konak, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? 20 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20 Aralık Konyaaltı, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Başakşehir elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)? Bursa elektrik kesintisi! 20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? LoL çöktü mü? 20 Aralık Cuma League of Legends giriş ekranı neden açılmıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.