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En son deprem nerede oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

En son deprem nerede oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, 28 Ocak tarihinde meydana gelen son depremlerin yer ve büyüklük bilgilerini paylaştı. Depremden etkilenen bölgeler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Vatandaşlar, depremlerin meydana geldiği yerleri ve büyüklüklerini öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerini ziyaret edebilir.

Son dakika deprem listesi ve en son nerede deprem oldu soruları gündeme geliyor. Aniden hissedilen küçük ya da büyük sarsıntılar sonrası, "Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak konusu oluyor. AFAD, yaşanan depremlerle ilgili detaylı bilgileri son depremler sayfasında paylaşıyor. Bugün nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir...

EN SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

27 Ocak 2025 tarihinde saat 18:06'da Ege Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesine yaklaşık 92,99 kilometre mesafede 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

En son deprem nerede oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

TÜRKİYE FAY HATLARI HANGİSİ?

Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle aktif fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Ülkenin en önemli fay hatları arasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Batı Anadolu'daki fay sistemleri öne çıkar. Bu fay hatları, Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyük bir bölümünün kaynağını oluşturur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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