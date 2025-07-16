Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Törün'ün genç yaşta ölümü, ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini üzdü. Birçok kişi, Emre Törün neden öldü? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Emre Törün neden öldü?

EMRE TÖRÜN ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Törün'ün genç yaşta ölümü, ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini üzdü.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Emre Törün, 11 Mart 1972'te İstanbul'da doğdu. 1996'da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek'te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı. Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.