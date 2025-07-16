Emre Törün'ün hayatı ve kariyeri, televizyon dünyasını yakından takip eden izleyiciler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Son dönemde adından yeniden söz ettiren usta oyuncu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin ilgisini çekti. Peki, Emre Törün kimdir? Emre Törün kaç yaşında, nereli?

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

11 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da başladı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra sanat dünyasına yönelen Törün, 1996 yılında yayınlanan "Kara Melek" dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Bu dizide dört sezon boyunca kesintisiz yer alması, yeteneğinin ne kadar erken fark edildiğini gösteriyor.

Kara Melek'teki başarısının ardından farklı dizilerde ve sinema projelerinde rol alan Emre Törün, özellikle karakter oyunculuğundaki başarısıyla öne çıktı. Emre Törün'ün hayatı ve kariyeri, zamanla sadece ekranla sınırlı kalmayarak tiyatro ve seslendirme alanlarına da yayıldı. Bu çeşitlilik, sanatçının çok yönlü yapısını ortaya koyuyor.

2015-2017 yılları arasında yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı fenomen dizide, istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Törün, geniş kitleler tarafından yeniden tanındı.

Emre Törün, birçok yabancı dizi ve filmde seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı. Bu alandaki başarısı sayesinde animasyon yapımlardan belgesellere kadar birçok farklı türde projede sesiyle yer aldı.

EMRE TÖRÜN'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref

Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan

Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan

Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios

Arka Sokaklar - (2020) - Civan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı

Reaksiyon - (2014) - Savcı

EMRE TÖRÜN ÖLDÜ MÜ?

Bir süredir kanserle mücadele eden Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Törün'ün genç yaşta ölümü, ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini üzdü.