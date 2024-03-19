Emlakçı, gösterim hazırlığı yaparken 43 milyon lira değerindeki evi yanlışlıkla yaktı

Bir emlakçı, Sydney'in göz alıcı bir banliyösünde evi internet üzerinde paylaşmak için gösterimi hazırlama isterken1.5 milyon sterlinlik bir evi yakıp kül etti.

Julie Bundock isimli kadın emlakçı, görüntülerini çekmek için geldiği evin balkonunda bulunan çarşafların tamamını toplayıp duvara monte edilmiş bir rafa yerleştirdi ve ışığı yakıp odadan çıktı.

20 dakika içinde çarşafların alev almasıyla kısa süre içinde v küle döndü.

Ev sahibi Peter Alan Bush ve yangında eşyaları zarar gören dört kiracı, Bundock'u olayla ilgili olarak mahkemeye götürdü.

Bundock,verandada kuruyan bazı çarşafları topladım ve onları merdiven altındaki bir yatak odasındaki serbest duran metal rafların üstüne fırlattım. Onları oraya sadece fırlattım Pete, duvardaki ışığın hemen yanına. Sanırım bu yangını başlatan buydu." ifadelerini kullandı.

Bundock'un işvereni olan Domain Residential Northern Beaches, evin kaybı için Bush'a 380.142 sterlin ödemeye mahkum edildi. Domain Residential Northern Beaches ayrıca, eşyaları yok olan dört kiracıya 62.348 sterlin ödemeye mahkum edildi.