Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan yedi katlı bina çökmesi, Türkiye'yi yasa boğan bir felakete dönüştü. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bina, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saniyeler içinde yerle bir oldu. Enkazın altında kalanlardan biri de Emir Bilir'di. Peki, Emir Bilir kimdir? Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden Emir Bilir kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

EMİR BİLİR KİMDİR?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025 sabahı çöken yedi katlı binanın enkazında yaşamını yitiren 12 yaşındaki Emir Bilir, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Henüz çocuk yaşta hayata veda eden Emir Bilir, olayın simgesi haline geldi. Ailesiyle birlikte binanın ikinci katında kiracı olarak oturan Bilir ailesinin yaşadığı bu trajedi, Türkiye'yi derin bir yasa boğdu.

Enkaz bölgesinde gün boyu süren arama kurtarma çalışmalarında ekipler, yoğun çabalar sonucunda Emir Bilir'in cansız bedenine ulaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, acı haberi paylaştıktan sonra "Enkazdan bir kadın sesi alıyoruz, 627 kişi aileye ulaşmak için görev yapıyor" açıklamasında bulundu.

Henüz 12 yaşında bir çocuk olan Emir Bilir'in hayatını kaybetmesi, sadece ailesi için değil, tüm ülke için büyük bir acı oldu. Olay sonrası binanın neden çöktüğüne dair araştırmalar devam ederken, gözler bir kez daha yapı güvenliği ve denetim süreçlerine çevrildi.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN EMİR BİLİR KAÇ YAŞINDAYDI?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yedi katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altından çıkarılan Emir Bilir'in 12 yaşında olduğu açıklandı. Enkaz altında kalanlar arasında Emir'in anne ve babası Levent ve Emine Bilir ile kardeşleri Nisa ve Dilara Bilir de bulunuyor. Arama kurtarma ekipleri, gün boyu devam eden çalışmalar sırasında zaman zaman sessizlik anonsu yaparak içeriden gelen sesleri dinledi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bir kadın sesi alıyoruz, o bölgeye yoğunlaşıldı" dedi. Bu ifadeler, enkaz altındaki kurtarma umudunun devam ettiğini, ancak Emir Bilir'den gelen haberin yürekleri yaktığını gösterdi.

Bilir ailesinin yaşadığı dairenin ikinci katta olduğu belirlendi. Ailenin binada kiracı olarak oturduğu öğrenildi. Olayın hemen ardından çevredeki dokuz bina tedbir amaçlı olarak tahliye edilip mühürlendi.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA NELER YAŞANDI?

Gebze'nin Mevlana Mahallesi'nde yer alan yedi katlı bina, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte bölgede büyük bir panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları kısa sürede başlatıldı.

Enkazdan ilk olarak seslerin geldiği iki bölgeye yoğunlaşıldı. Ekipler, dinleme faaliyetlerini sürdürürken, kurtarma köpekleri de çalışmalara destek verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, toplam 627 görevli bölgede aktif olarak görev aldı. Çalışmalar sırasında zaman zaman sessizlik anonsları yapıldı ve yaşam koridoru oluşturuldu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayın ardından yaptığı açıklamada, yıkımın nedenine dair kesin bir bilgi bulunmadığını söyledi. Vali Aktaş, "İlk önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşları sağ olarak kurtarmak. Şu anda teyit ettiğimiz beş kişi var, ancak elimizde net veri yok" ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binanın 2012 yılında ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığını açıkladı. Binanın altında eczane, üst katlarında ise üç dubleks daire bulunduğu belirtildi. Başkan Büyükgöz, "Anne ve baba bir odada, üç çocuk diğer odada bulunuyordu" diyerek binada yaşayan aile hakkında bilgi verdi.

Olay yerinde değerlendirmede bulunan ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak ise binanın sol tarafında meydana gelen çökme nedeniyle yıkıldığını, kolon ve kirişlerin büyük oranda ayakta kaldığını, ancak bir katın düzgün yapılmadığını dile getirdi. Bu durum, binanın inşasında olası mühendislik hatalarına işaret etti.

Binanın altında eczane işleten Uğur Aydın da açıklamalarda bulundu. On yıldır binada kiracı olduklarını belirten Aydın, binanın kolonlarında gözle görülür bir çatlak olmadığını, yapının genel olarak sağlam göründüğünü ifade etti. Ancak uzmanlar, zeminde meydana gelen dengesizliklerin ve olası yapı kusurlarının çökmede etkili olabileceğini değerlendiriyor.