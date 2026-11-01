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Elon Musk'tan dikkat çeken sözler: Mars ABD'nin bir parçası olacak

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Elon Musk'tan dikkat çeken sözler: Mars ABD'nin bir parçası olacak
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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Amerika'da öleceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Belki Mars'a giderim ama orası da ABD'nin bir parçası olacak" dedi. Musk'ın Mart 2025'te yaptığı ve yeniden dikkat çeken açıklaması, Mars'ın geleceği ve uzaydaki egemenlik haklarına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Dünyanın en tanınmış teknoloji girişimcilerinden Elon Musk'ın ABD'ye bağlılığı ve Mars'a ilişkin sözleri uluslararası basında yer buldu.

Musk, 30 Mart 2025'te ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Green Bay kentinde düzenlenen bir toplantıda ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'den ayrılmayı düşünmediğini belirten Musk, şu ifadeleri kullandı: "Amerika'da öleceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Belki Mars'a giderim ama orası da ABD'nin bir parçası olacak."

Musk'ın sözleri, 2026 yılında yayımlanan uluslararası basın haberlerinde de yeniden ele alındı.

"AMERİKA GEMİSİ BATARSA HEPİMİZ BATARIZ"

Musk, aynı toplantıda ABD ekonomisinin geleceğinin yalnızca Amerikalıları değil, ülkede faaliyet gösteren şirketleri ve yatırımcıları da ilgilendirdiğini savundu.

ABD'yi bir gemiye benzeten Musk, ülkenin ekonomik açıdan başarısızlığa uğraması halinde şirketlerin de bundan olumsuz etkileneceğini belirtti.

Teknoloji milyarderi, bu nedenle ülkenin geleceği için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

MARS'I AMERİKA'NIN PARÇASI OLARAK GÖRDÜ

SpaceX aracılığıyla uzun yıllardır Mars'a insan gönderme ve gezegende kalıcı yaşam alanları oluşturma hedefi üzerinde çalışan Musk'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise Kızıl Gezegen'e ilişkin sözleri oldu.

Musk'ın Mars'ın ABD'nin bir parçası olacağını söylemesi, uzayın hukuki statüsüne ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uluslararası basında yapılan değerlendirmelerde, bu yaklaşımın ülkelerin uzayda egemenlik iddia etmesini sınırlandıran uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkat çekildi.

Musk'ın açıklaması, Mars'ın ABD toprağı haline geldiği veya bu yönde resmî bir karar alındığı anlamına gelmiyor.

MARS HEDEFİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Musk, Temmuz 2026'da The Economist'e verdiği röportajda da insanlığın birden fazla gezegende yaşayabilen bir uygarlığa dönüşmesi hedefinden söz etti.

Uzayda kalıcı bir insan varlığı oluşturma düşüncesini sürdürdüğünü belirten Musk, gelecekte insanların yıldızlar arasında yolculuk yapabildiği bir uygarlık görmek istediğini anlattı.

Böylece Musk'ın Mars'a ilişkin hedeflerinin yalnızca uzay yolculuğuyla sınırlı olmadığı, gezegende uzun vadeli yaşam kurulmasını da kapsadığı bir kez daha ortaya çıktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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