Elektriğin en lüks yorumu: Mercedes-Maybach EQS SUV

Mercedes'in elektrikli model gamının amiral gemisi EQS ile lüksün simgesi Maybach SUV gövdesinde buluşuyor.

Daha önce konsept olarak tanıtılan model Şangay Otomobil Fuarı'nda Mercedes-Maybach EQS 680 SUV versiyonuyla tanıtıldı.

Karl Maybach'ın ""İyi olan aynı zamanda güzel olmalıdır" felsefesi doğrultusunda geliştirilen bu özel araç, aynı zamanda Mercedes-Maybach çatısı altında sunulan ilk tamamen elektrikli seri üretim model olma özelliğini de taşıyor.

Şık tasarım detayları

Şık detaylarla etkileyici bir görünüme sahip otomobilde kaputta dik bir Mercedes yıldızı bulunan özel dış cephe ve Maybach'a özgü radyatör ızgarasını elektromobilite çağına taşıyan çarpıcı siyah ön panel, güçlü ve prestijli bir görünüm sağlıyor. İsteğe bağlı iki tonlu boya da yine S-Serisi'ne gönderme yapıyor ve bir lüks ayrıcalığı olarak karşımıza çıkıyor.

Üç boyutlu derinlik sağlayan dikey, krom kaplama şeritlerle süslenen siyah panel yalın bir yüzeye sahip ve radar sensörlerine ev sahipliği yapıyor. Tamponun hava girişinde krom kaplı, filigran çıtalar bulunuyor. Klasik Maybach yazısı, standart Digital Light farların kesintisiz ışık şeridiyle şık bir bütünlük oluşturuyor. Digital Light, özel bir ışık gösterisi ile sürücüyü karşılıyor ve uğurluyor. Bir başka selamlama olarak, Maybach deseninin animasyonlu bir projeksiyonu dört kapıda da kendisini gösteriyor.

Yandan bakıldığında, belirli özellikler arasında yan camlardaki kalın krom çerçeveler ve krom kaplı B sütunu kaplaması dikkat çekiyor. Bu dekoratif unsur, Mercedes-Maybach imzasının ayrılmaz bir parçası ve arka oturma alanının uzunluğunu vurguluyor. D sütunundaki Maybach amblemi ise yüksek kalitenin altını çiziyor. EQS yazısı, ön cam üçgenine ince bir şekilde entegre edilmiş. Parlak siyah kaplamalara sahip belirgin çamurluk bombeleri, SUV'nin gücünü vurguluyor. Mercedes-Maybach EQS SUV, özel tasarım 21 veya 22 inç alaşım ve dövme jantlarla sipariş edilebiliyor. Diğer bir dikkat çekici özellik ise karanlıkta aydınlatılan standart marşpiyeler…

Arka bölümde stop lambaları her iki yanda ince yatay bir şekilde uzanırken, bir ışık şeridi ile birbirine bağlanıyor. Maybach yazısının yanı sıra bagaj kapağında, arka tamponda ve spoyler çevresinde de krom süslemeler kullanılmış.

İç tasarım: Gelenek ve yeniliğin birleşimi

İç mekanda markanın gelenekçi çizgilerinin yansımasının, elektrikli otomobil çağının getirdiği fütüristik yaklaşımla harmanlandığını görüyoruz. Hyperscreen adı verilen üç parçalı ama bir bütün gibi ön paneli boydan boya saran ekran tıpkı EQS'de olduğu gibi kokpiti domine ediyor. Gösterge panelinin Maybach modunda animasyonlu gösterimi, çok sayıda ayrıcalıklı özellik içeriyor.

Her üç ekranın da işlevsel içeriği ve çalışma yapısı, yapay zeka ile desteklenirken, kişiselleştirme seçenekleri sunuluyor. Görünüm, üç ekran stili ve üç mod ile özelleştirilebiliyor.

Arka yolcular, ön koltukların sırtlıklarındaki iki adet 11,6 inçlik ekranla aynı kapsamlı bilgi-eğlence ve konfor özelliklerini kullanabiliyor. Standart MBUX High-End Arka Koltuk Eğlencesi ile içerik, çeşitli ekranlarda hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılabiliyor. Navigasyon hedeflerini arka koltuklardan seçmek ve değiştirmek de mümkün. Standart donanım ayrıca aracın dışında da kullanılabilen MBUX arka tableti ve MBUX İç Mekan Asistanını içeriyor. Kameraların yardımıyla, vücut ve el hareketlerinden yolcuların çalışma isteklerini tanıyabiliyor ve okuma ışıklarını yakmak gibi ilgili işlevleri yerine getirebiliyor.

Maybach'a özgü üst düzey işçilikle üretilmiş doğal malzemeler, yüksek teknoloji görünümüyle şık bir kontrast oluşturuyor. Mercedes-Maybach EQS SUV standart olarak espresso kahverengi/inci balao kahverengi sıcak renklerde Maybach Exclusive Nappa deri ile sunuluyor. Macchiato beji/bronz inci kahverengi opsiyonel olarak mevcut. Daha da sofistike bir görünüm için Maybach Manufaktur Exclusive Nappa deri, kristal beyazı/gümüş grisi inci renginde bir seçenek olarak sunuluyor.

Bir tasarım unsuru olarak çeşitli noktalara entegre edilen Maybach amblemi, markaya özgü yüksek kaliteli görünümün altını çiziyor. Paslanmaz çelik pedal sistemini, baş dayamalarındaki minderleri, ön koltuk sırtlıklarını ve bir izdüşüm olarak arkadaki ayak bölgesini süslüyor. Bagaj açıkken bagaj kapağının iç kaplamasında da amblem görülebiliyor.

Ön koltuklar gibi arka bölümde standart Executive koltuklar da havalandırma, masaj işlevi ve boyun ve omuz ısıtması ile donatılmış. Energizing Comfort kapsamında masaj programları da mevcut.

Ön orta konsol arka koltuklara kadar yüzen bir bant gibi devam ediyor. Ahşap kaplama, arka saklama bölmesini süslüyor. Mercedes-Maybach S-Serisi'nde olduğu gibi, ek donanım iki termal bardak tutucu ve standart MBUX arka tablet için bir raf içeriyor. Dört adet hızlı şarj olan USB-C bağlantı noktası ve iki adet HDMI arabirimi de yolcuların kendi dijital cihazlarını kolayca kullanabilmelerini sağlıyor. İsteğe bağlı olarak orta konsol iki katlanır masa içerebiliyor.

Sürdürülebilirlik

Mercedes-Maybach EQS SUV'de çok sayıda parça ve bileşen kaynak tasarrufu sağlayan malzemelerden yapılırken, bu malzemeler arasında İkincil çelik ve geri dönüştürülmüş alüminyum da kullanılmış. Buna, Mercedes-Maybach EQS SUV ve aküsünün ABD, Alabama'daki Mercedes-Benz tesislerinde net karbon nötr üretimi de ekleniyor. Bu durum Mercedes-Benz'in yeni araç filosundaki binek otomobil başına CO2 emisyonlarını tüm yaşam döngüsü boyunca on yılın sonunda 2020 seviyelerine kıyasla en az yarıya indirmek hedefini de destekliyor.

HEPA filtresi sayesinde iç mekanda temiz hava sağlanırken, HEPA filtresi, gelen dış havayı ince toz, çok küçük parçacıklar ve polenden etkili bir şekilde temizliyor. Hem HEPA filtrede hem de kabin filtresinde bulunan özel bir aktif karbon, kokuların yanı sıra kükürt dioksit ve nitrojen oksitleri de filtreliyor. Aracın içindeki ve dışındaki partikül madde değerleri de MBUX'ta görüntüleniyor. Bu arada Mercedes-Maybach EQS SUV için özel bir koku geliştirilmiş. Bu kokuda canlandırıcı sandal ağacı, özel bir kompozisyon oluşturmak için baharat ile birleşiyor.

Araçta standart olarak Burmester 4D surround ses sistemi kullanılıyor. Müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik kazandıran Dolby Atmos sürükleyici ses deneyimine sahipt. Dolby Atmos, ayrı ses öğelerini veya nesneleri üç boyutlu bir ses alanına yerleştirmeyi ve bunları herhangi bir oynatma ortamına uyarlamayı mümkün kılıyor. Yolcular, müziklerini sanatçının orijinal stüdyo kompozisyonuna eşit netlikte duyabiliyor.

Ses sistemi ön ayak bölmesinde iki ön bas hoparlörü, her kapıda bir orta kademe ve bir tweeter, tavan döşemesinde iki 3D hoparlör, bagaj bölmesi kapağında iki surround hoparlör ve gösterge panelinde bir orta hoparlör olmak üzere 15 hoparlör içeriyor.

Araçta kademesiz olarak ayarlanabilen ADS+ sönümlemeli Airmatic havalı süspansiyon standart. Yerden yüksekliği artırmak için araç seviyesi 35 milimetreye kadar yükseltilebiliyor. 4,5 dereceye kadar direksiyon açısına sahip arka aks yönlendirmesi de standart olarak yer alıyor. Alternatif olarak, arka tekerlekler 10 dereceye kadar döndürülebiliyor. Bu, birçok kompakt modelinkine karşılık gelen 11,9 metre yerine 11,0'lık bir dönüş çapı sağlıyor.

Eco, Sport, Offroad ve Individual Dynamic Select sürüş programlarına ek olarak, Mercedes-Maybach EQS SUV özel Maybach sürüş programına sahip. Klasik Comfort programının yerini alıyor ve tamamen arka yolcular için maksimum sürüş konforu için tasarlanmış.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, 484 kW güç ile öne çıkarken, sunduğu 600 kilometreye kadar menzil ile oldukça iddialı geliyor. Araç standart olarak 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

>