Elden ele dolaşan yazışma! Genç kızın, eski sevgilisine gönderdiği mesaja bakın

Güncelleme:
Eski sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenen bir kadın, ona gönderdiği beddua içerikli mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Sert ve ağır ifadeler içeren mesajlar kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Paylaşım, hem kullanılan sözlerin şiddeti hem de özel yazışmaların ifşa edilmesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

  • Bir kadın, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisine gönderdiği beddua içerikli mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Paylaşılan mesajlarda, 'Sana hakkım helal ama sevgim haram olsun. Evin olsun, yuvan olmasın. Beşiğin olsun ama kucağın çocuk görmesin. Bana ne yaşattıysan yaşamadan ölme, dilin şehadet getirmeye nasip bile olmasın. Ahımı kan kusa kusa öde, bedelini bu dünyada. İki yakan bir araya gelmesin. Şimdi yolun açtığın yara kadar olsun.' ifadeleri yer aldı.
  • Paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

"KUCAĞIN ÇOCUK GÖRMESİN"

Paylaşılan mesajlarda, "Sana hakkım helal ama sevgim haram olsun. Evin olsun, yuvan olmasın. Beşiğin olsun ama kucağın çocuk görmesin. Bana ne yaşattıysan yaşamadan ölme, dilin şehadet getirmeye nasip bile olmasın. Ahımı kan kusa kusa öde, bedelini bu dünyada. İki yakan bir araya gelmesin. Şimdi yolun açtığın yara kadar olsun." ifadeleri yer aldı.

OKUYANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede yayılan paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar kadının tepkisini "ağır" bulurken, bazıları ise yaşadığı hayal kırıklığının yansıması olarak değerlendirdi.

İşte ikilinin o yazışması;

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYargic:

Mesajlaşma kurgulari paylasmak da akım oldu

Haber Yorumları7wjx7h48pt:

Ee bize ne bundan

