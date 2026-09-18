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Kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol alan Elçin Sangu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Peki, Elçin Sangu evli mi, çocuğu var mı? İşte ünlü oyuncunun medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin merak edilenler.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elçin Sangu, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun yaşı, memleketi, eğitimi, boyu ve kilosunun yanı sıra evli olup olmadığı ve çocuğunun bulunup bulunmadığı da sık sık araştırılıyor. Peki, Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu evli mi, çocuğu var mı? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...

Elçin Sangu, 19 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'in Bayındır ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 41 yaşında olan başarılı oyuncunun boyunun 1,69 metre, kilosunun ise yaklaşık 55 kilogram olduğu belirtiliyor.

Oyunculuğunun yanı sıra dikkat çekici görünümüyle de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Sangu, yıllardır televizyon ve sinema projelerinde rol alıyor.

ELÇİN SANGU NERELİ?

Elçin Sangu, İzmir'in Bayındır ilçesinde doğdu. Kökeni merak edilen oyuncunun Çerkes asıllı olduğu biliniyor.

İzmir'de başlayan yaşamı, eğitim ve sanat kariyeriyle farklı şehirlerde devam eden Sangu, özellikle televizyon ekranlarında elde ettiği başarılarla geniş kitleler tarafından tanındı.

ELÇİN SANGU HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Elçin Sangu, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi öncesinde Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu olarak kazanmasına rağmen müziğe olan ilgisi nedeniyle eğitimini Mersin'de sürdürmeyi tercih etti.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce İzmir'deki Sahne Tozu Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk eğitimi alan Sangu, daha sonra televizyon dünyasına adım attı.

ELÇİN SANGU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Elçin Sangu, kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat vererek dikkat çekti. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura, Kiralık Aşk, Çarpışma, İyi Günde Kötü Günde ve Çöp Adam bulunuyor.

Sangu, özellikle Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Dizideki performansı, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Sinema tarafında ise Mutluluk Zamanı filminde Ada karakterini canlandırdı.

ELÇİN SANGU EVLİ Mİ?

Elçin Sangu'nun evli olup olmadığı da özel hayatıyla ilgili en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Sangu, uzun yıllardır Yunus Özdiken ile birliktelik yaşıyor. Çiftin ilişkisi magazin dünyasında zaman zaman gündeme geliyor.

Elçin Sangu'nun kamuya yansıyan bilgiler doğrultusunda resmi olarak evli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

ELÇİN SANGU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Elçin Sangu'nun çocuğu bulunmuyor. Ünlü oyuncu, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken kariyerindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Sangu'nun uzun süredir birlikte olduğu Yunus Özdiken ile ilişkisi de zaman zaman magazin haberlerine konu oluyor.

ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ YUNUS ÖZDİKEN KİMDİR?

Elçin Sangu'nun sevgilisi olarak tanınan Yunus Özdiken, oyuncunun uzun yıllardır birlikte olduğu isim olarak biliniyor. Çift, özel yaşamlarını mümkün olduğunca kamuoyundan uzak tutmaya çalışsa da ilişkileri zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

ELÇİN SANGU'NUN EN ÇOK BİLİNEN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Elçin Sangu'nun oyunculuk kariyerinde öne çıkan bazı yapımlar şöyle:

• Öyle Bir Geçer Zaman ki: Jale

• Kurt Seyit ve Şura: Güzide

• Kiralık Aşk: Defne

• Çarpışma: Zeynep Tunç

• İyi Günde Kötü Günde: Leyla

• Çöp Adam: Peri

• Mutluluk Zamanı: Ada