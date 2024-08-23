Elçin Afacan kaç yaşında? Oyuncu Elçin Afacan kimdir ve hangi dizilerde oynadığı sık sık araştırılıyor. İçerde, Bir Aile Hikayesi ve Seni Kalbime Sakladım dizilerinde rol alan Elçin Sangu, Bahar dizisinde Eylem karakterini oynayacak. Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Detaylar haberimizdedir…

ELÇİN AFACAN KİMDİR?

Elçin Afacan, 21 Ocak 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşadı. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçerde dizisindeki "Gülçin" adlı karakteri canlandırarak yaşamış oldu. Daha sonra 2017 yılında FOX'ta yayınlanan Deli Gönül dizisinde sırada oturan kız öğrenci rolünü canlandırdı. Afacan, asıl çıkışını 2019 yılında yine FOX'ta yayınlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide canlandırdığı "Beste Güneş" karakteri ile yaparak geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Melek Yücel (Melo)" karakterini canlandırmıştır. 2021'de ilk sinema deneyimi olan Benden Ne Olur adlı sinema filminde rol almıştır. Afacan, oyunculuğun yanı sıra tiyatro sahnelerinde yer almaya devam etmektedir.

Filmografisi

2016 Görevimiz Komedi

İçerde Gülçin

2017 Deli Gönül

2019 Bir Aile Hikayesi

2020-2021 Sen Çal Kapımı

2022 Seni Kalbime Sakladım

2022-2023 Çöp Adam

Yakında Asya Işık

İnternet

2024 Zamanın Kapıları

Yakında Aşk

Sinema