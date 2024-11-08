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Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! 8 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! 8 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
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Son dakika Elazığ'da deprem! Elazığ'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Elazığ'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Elazığ'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu? İşte Elazığ deprem son dakika haberi...

Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Elazığ'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Elazığ yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika bilgilerine göre Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu?

Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! 8 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu?

Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! 8 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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