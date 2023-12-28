Ekşi Sözlük kapandı mı? Ekşi Sözlük neden açılmıyor, sebebi ne? Ekşi Sözlük neden kapandı?

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EKŞİ SÖZLÜK KAPANDI MI?

Türkiye 12 şehidimize ağlarken, Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik skandal ifadeler kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. 1 kişi hakkında ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN KAPANDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."