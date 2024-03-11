Ekrem Keçe kimdir? AK Parti Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Ekrem Keçe kaç yaşında, nereli?
Ekrem Keçe kimdir? AK Parti Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Ekrem Keçe kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Adana-Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Ekrem Keçe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Keçe'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
31 Mart Seçimleri öncesinde AK Parti Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Vatandaşlar, Belediye Başkan adaylarını merak ediyor. Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayı da Ekrem Keçe olarak açıklandı. Ekrem Keçe kimdir? AK Parti Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Ekrem Keçe kaç yaşında, nereli?