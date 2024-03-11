31 Mart Seçimleri öncesinde AK Parti Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Vatandaşlar, Belediye Başkan adaylarını merak ediyor. Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayı da Ekrem Keçe olarak açıklandı. Ekrem Keçe kimdir? AK Parti Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Ekrem Keçe kaç yaşında, nereli?

EKREM KEÇE KİMDİR?

Ekrem Keçe, AK Parti'nin Adana- Tufanbeyli'nin Belediye Başkan adayıdır.