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Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi?

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü'nde kullandı. Peki, Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi?

EKREM İMAMOĞLU OY KULLANDI MI? NEREDE OY KULLANDI?

İmamoğlu, oyunu kullanmak için Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Dilek, oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile geldi. Ekrem İmamoğlu, 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İmamoğlu, oy kullandıktan sonra kabinde unuttuğu tercih mührünü fark edip geri dönerek aldı. Daha sonra kendisini okul bahçesinde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İmamoğlu, "Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü bugün 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Oy Kullanma Süreci ve Açıklamaları

Ekrem İmamoğlu'nun Oy Kullanma Süreci ve Açıklamaları

Ekrem İmamoğlu'nun Oy Kullanma Süreci ve Açıklamaları

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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