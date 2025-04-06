Ekrem İmamoğlu 11 Nisan'da hangi davadan yargılanacak sorusu, özellikle son aylarda yürütülen soruşturmalarla birlikte yeniden gündeme geldi. İmamoğlu hakkında açılan davalar ve ortaya atılan suçlamalar, siyasi kulislerde de geniş yankı buldu. İşte 11 Nisan 2025'te gerçekleşecek duruşmalarla ilgili detaylar...

EKREM İMAMOĞLU 11 NİSAN'DA HANGİ DAVADAN YARGILANACAK?

Ekrem İmamoğlu 11 Nisan 2025'te iki farklı davadan yargılanacak. Bunlardan ilki, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıdır. Bu dava kapsamında duruşma, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 2015 yılına ait olduğu belirtilen ihaleyle ilgili olarak, usulsüzlük yapıldığı iddia edilmektedir.

İkinci dava ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle açılmıştır. Bu kapsamda İmamoğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaktır.