Üye Girişi
Haberler

EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS sınav süresi kaç saat, kaç dakika?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan'da düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak. Peki, EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS sınav süresi kaç saat, kaç dakika?

Ekpss'ye katılacak adaylar için giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Binlerce adayın başvurduğu bu sınav için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte sınava katılacak adaylar için geri sayım başladı. Peki, EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS sınav süresi kaç saat, kaç dakika?

EKPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

EKPSS, engelli kamu personeli seçme sınavı adayları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sınav, adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri içerir. Toplamda 60 sorunun bulunduğu bu testler, adaylara 60 dakika süre verilerek gerçekleştirilir. Bu süre içinde adaylar, yeteneklerini ve kültürel birikimlerini gösterebilme fırsatı bulurlar.

EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan'da düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak. Sınavın gerçekleşeceği tarih ve saatin belirlenmesi, adayların planlarını yapmalarını sağlayacak ve hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı olacak. Ayrıca, sınav sonuçlarının 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu tarihler, adaylar için önemli bir referans noktasıdır ve sınav sürecine odaklanmalarını sağlayacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

EKPSS Ösym Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Güncel Altın Fiyatları 19 Nisan: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Yunanlılar maç sonrası soyunma odasında ne yaptı? Taraftarların tepkisini çeken kutlama! Fenerbahçe taraftarı enden tepki gösterdi? EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS sınav süresi kaç saat, kaç dakika? Kızılcık Şerbeti 59. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN? 23 Nisan Akrep Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Kadroda kimler eksik? Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı? Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi nerede? Aziz Mahmut Hüdayi Türbesine nasıl gidilir? Ziyaret saatleri kaç? YARGI yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölüm ne zaman? Yargı son bölümde ne oldu? Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? Gelinim Mutfakta Aleyna kaç yaşında, nereli? İstanbulkart İSPARK'ta indirimli mi? İSPARK kimlere indirimli, şartları ne? Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı? Kuş Uçuşu 4. sezon var mı, yayınlanacak mı? İstanbulkart indirimi hangi otoparklarda geçiyor? İstanbulkart otoparklarda geçiyor mu? Otoparklarda %50 indirim şansı! Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman? Kutlu doğum haftası ne zaman başladı? 1 haftada 3 kilo vermek isteyenler buraya! Kahvenize bir kaşık bu baharattan ekleyin: Sonuca inanamayacaksınız...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title