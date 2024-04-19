Ekpss'ye katılacak adaylar için giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Binlerce adayın başvurduğu bu sınav için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte sınava katılacak adaylar için geri sayım başladı. Peki, EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS sınav süresi kaç saat, kaç dakika?

EKPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

EKPSS, engelli kamu personeli seçme sınavı adayları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sınav, adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri içerir. Toplamda 60 sorunun bulunduğu bu testler, adaylara 60 dakika süre verilerek gerçekleştirilir. Bu süre içinde adaylar, yeteneklerini ve kültürel birikimlerini gösterebilme fırsatı bulurlar.

EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan'da düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak. Sınavın gerçekleşeceği tarih ve saatin belirlenmesi, adayların planlarını yapmalarını sağlayacak ve hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı olacak. Ayrıca, sınav sonuçlarının 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu tarihler, adaylar için önemli bir referans noktasıdır ve sınav sürecine odaklanmalarını sağlayacaktır.