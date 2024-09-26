Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Milyonlarca sürücü, ehliyet yenileme telaşı içinde. Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar, yenileme yapmadıkları takdirde 2024 yılında 12 bin TL'lik cezayla karşı karşıya kalacaklar. Ehliyet yenileme sürecinde ise vatandaşlar, bürokrasi ve küçük bedellerle büyük çileler yaşıyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan işlemlerde, yalnızca 13 TL'lik kağıt bedeli tahsil ediliyor. Ancak, 2 TL'lik vakıf ücreti sadece anlaşmalı bankalar veya PTT üzerinden ödenebiliyor ve bu durum vatandaşları isyan ettiriyor.

31 ARALIK 2024'E KADAR YENİLENMESİ GEREK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Bu tarihe kadar yenileme yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve trafik uygulamalarında sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan cezai işlem uygulanacak. Şu anda bu ceza 4.064 TL iken, 2024 yılında 12 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Bu nedenle ehliyet yenileme işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor, ancak süreçte yaşanan bürokratik aksaklıklar vatandaşları zorluyor.

ATM'LER ÖDEMEYİ KABUL ETMİYOR

Ehliyet yenileme bedeli toplam 15 TL olarak belirlenmiş durumda; 13 TL kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf bedeli. Bu ödemeler, anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla yapılabiliyor. Ancak dijital vergi dairesi üzerinden sadece 13 TL'lik kâğıt bedeli ödenebiliyor, geriye kalan 2 TL'lik vakıf ücreti için bir seçenek bulunmuyor. ATM'ler bu küçük miktarı kabul etmezken, bankaların da ayrı ödeme kanalları işlemi karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle pek çok vatandaş, 15 TL'lik ücreti bir kez daha bankadan ödemek zorunda kalıyor. Dijital vergi dairesine ödenen 13 TL ise çöpe gidiyor.

"BU DURUM ACİL DÜZELTİLMELİ"

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yaşadıkları zorluklardan yakınarak sistemin düzeltilmesini talep ediyor. Bir vatandaş şikayetinde, "13 TL'lik ücreti yatırıp nüfus dairesine gidiyorsun, sıra gelince eksik ödeme nedeniyle yeniden bankamatiğe gitmek zorunda kalıyorsun. Bankamatikler 5 TL'yi kabul etmiyor, 20 TL de bozuk para üstü vermediği için işleme alınmıyor. Bu kadar küçük bir miktar için böylesine zaman kaybı yaşanması saçmalık," diyerek sürece isyan etti. Başka bir yorumda ise "Online ödeme yaptım, ama 2 TL için banka sırasına giriyoruz, bu durum düzeltilmeli" ifadeleri kullanıldı.