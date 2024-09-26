Üye Girişi
Haberler

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, 2 TL'lik vakıf ücretini sadece anlaşmalı bankalar veya PTT üzerinden ödeyebiliyor. Bu parayı ödemek için banka kuyruklarında bekleyen vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak "Bankamatikler 5 TL'yi kabul etmiyor, 20 TL de bozuk para üstü vermediği için işleme alınmıyor. Bu kadar küçük bir miktar için böylesine zaman kaybı yaşanması saçmalık. Bu durum düzeltilmeli" çağrısında bulundu.

Milyonlarca sürücü, ehliyet yenileme telaşı içinde. Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar, yenileme yapmadıkları takdirde 2024 yılında 12 bin TL'lik cezayla karşı karşıya kalacaklar. Ehliyet yenileme sürecinde ise vatandaşlar, bürokrasi ve küçük bedellerle büyük çileler yaşıyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan işlemlerde, yalnızca 13 TL'lik kağıt bedeli tahsil ediliyor. Ancak, 2 TL'lik vakıf ücreti sadece anlaşmalı bankalar veya PTT üzerinden ödenebiliyor ve bu durum vatandaşları isyan ettiriyor.

31 ARALIK 2024'E KADAR YENİLENMESİ GEREK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Bu tarihe kadar yenileme yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve trafik uygulamalarında sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan cezai işlem uygulanacak. Şu anda bu ceza 4.064 TL iken, 2024 yılında 12 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Bu nedenle ehliyet yenileme işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor, ancak süreçte yaşanan bürokratik aksaklıklar vatandaşları zorluyor.

ATM'LER ÖDEMEYİ KABUL ETMİYOR

Ehliyet yenileme bedeli toplam 15 TL olarak belirlenmiş durumda; 13 TL kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf bedeli. Bu ödemeler, anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla yapılabiliyor. Ancak dijital vergi dairesi üzerinden sadece 13 TL'lik kâğıt bedeli ödenebiliyor, geriye kalan 2 TL'lik vakıf ücreti için bir seçenek bulunmuyor. ATM'ler bu küçük miktarı kabul etmezken, bankaların da ayrı ödeme kanalları işlemi karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle pek çok vatandaş, 15 TL'lik ücreti bir kez daha bankadan ödemek zorunda kalıyor. Dijital vergi dairesine ödenen 13 TL ise çöpe gidiyor.

"BU DURUM ACİL DÜZELTİLMELİ"

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yaşadıkları zorluklardan yakınarak sistemin düzeltilmesini talep ediyor. Bir vatandaş şikayetinde, "13 TL'lik ücreti yatırıp nüfus dairesine gidiyorsun, sıra gelince eksik ödeme nedeniyle yeniden bankamatiğe gitmek zorunda kalıyorsun. Bankamatikler 5 TL'yi kabul etmiyor, 20 TL de bozuk para üstü vermediği için işleme alınmıyor. Bu kadar küçük bir miktar için böylesine zaman kaybı yaşanması saçmalık," diyerek sürece isyan etti. Başka bir yorumda ise "Online ödeme yaptım, ama 2 TL için banka sırasına giriyoruz, bu durum düzeltilmeli" ifadeleri kullanıldı.

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Otomobil

Ekonomi Türkiye Otomobil Güncel Hukuk Yaşam Banka Vakıf PTT

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
Böyle bir şey olabilir mi? Altında yeni yıl için dudak uçuklatan tahmin

Altında yeni yıl için dudak uçuklatan tahmin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });