EHLİYET IQ TESTİ | Ehliyette IQ şartı kaç? Ehliyet IQ testi nasıl yapılacak?

"Ehliyette IQ testi" uygulaması, mevcut yönetmelikte "Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar" kapsamında yer alıyor. Birçok kişi, ehliyette IQ testi şartının olup olmadığını merak ediyor. Ehliyet alırken IQ testi nasıl yapılacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Ehliyette IQ şartı kaç? Ehliyet IQ testi nasıl yapılacak?

EHLİYETTE IQ TESTİ ŞARTLARI NELERDİR?

Ruh sağlığı hastalıklarından; ister doğumsal isterse hastalığa, travma veya beyin sinir ameliyatına bağlı oluşmuş ağır akıl hastalığı olanlar, zeka geriliği olanlar, demans (bunama) ve/veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar, muhakeme, davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bozukluğu olanlar ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilir.

Buna göre;

a) Sürücü belgesi verilemeyecek durumlar şunlardır;

1) Zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı),

2) Bunama,

3) Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması,

4) Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenler,

5) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar.

ZİHİNSEL SAĞLIK, İLAÇ KULLANIMI VE KALICI HASTALIKLAR DA KAPSAMDA

Yapılan düzenlemelerle birlikte, zihinsel gerilik, demans, dikkat ve bilinç bozuklukları, kalıcı duygudurum bozuklukları gibi durumlar ehliyet alımında engel teşkil edecek. Ayrıca, kişinin kullandığı ilaçların sürüş güvenliğini etkileyip etkilemediği de değerlendirme sürecine dahil edilecek. Duygusal istikrarı bozabilecek ilaçlar kullanan adayların ehliyet alması kısıtlanabilecek.

EPİLEPSİ HASTALARINA SÜRÜŞ HAKKI ŞARTLI OLARAK TANINDI

Yönetmelikte olumlu bir gelişme ise epilepsi hastaları açısından yaşandı. Son beş yıl içinde epileptik nöbet geçirmemiş olan bireyler, uygun sağlık raporu ile ehliyet alabilecek. Ancak bu kişilerin düzenli doktor takibinde olması ve gerekli kontrolleri aksatmaması şart koşuluyor.

SİNİR SİSTEMİNE METASTAZ YAPAN TÜMÖRLERDE EHLİYET ENGELİ

Kanser hastalarına yönelik sınırlamalar ise daha da netleştirildi. Önceden metastaz yapmayan tümör hastalarına bazı sınıflarda ehliyet verilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte sinir sistemine metastaz yapmış tümör hastalarına ehliyet verilmesi tamamen yasaklandı. Bu karar, sürüş sırasında nörolojik komplikasyon yaşanabileceği kaygısıyla alındı.

IQ TESTİ VE PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞU

Sağlık raporu sürecine de yeni kriterler eklendi. Adaylar, yetkili sağlık kuruluşlarında detaylı bir zihinsel değerlendirmeye tabi tutulacak. IQ testi ve gerektiğinde psikiyatrist muayenesi, sağlık raporunun ayrılmaz bir parçası olacağı ileri sürüldü.

GÖZ MUAYENESİNE ÖZEL ŞARTLAR

Sürücülerin görme keskinlikleri Snellen eşeli ile ölçülecek. Birinci grup sürücülerde her iki gözün toplam görme derecesi en az 1.0, ikinci grupta ise az gören gözde en az 0.6, iyi gören gözde ise en az 0.8 görme şartı aranacak. Renk körlüğü sürücülük için engel sayılmazken, gece körlüğü olanlara sadece gündüz araç kullanma izni verilecek.