Ehliyet affı gelecek mi? SON DURUM!

Ehliyet affı gelecek mi? SON DURUM!
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Ehliyet affı gelecek mi sorusu, özellikle trafikte ceza puanı birikmesi, hız sınırı ihlali gibi nedenlerle ehliyetine el konulan sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

2025 yılına girilirken ehliyet affı gelecek mi sorusuna yönelik birçok iddia ortaya atılmış olsa da, yetkililer konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Ehliyet affı gelecek mi? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ehliyet affı 2025'te çıkacak mı? İşte detaylar...

EHLİYET AFFI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sürücü affı kesinlikle gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. 2025 yılında ehliyet affı gündeme gelmiştir, ancak yürürlüğe girip girmediği ya da kapsamı konusunda net bilgi için Resmî Gazete, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, ya da TBMM'nin yasama faaliyetleri takip edilmelidir.

Ehliyet affı gelecek mi?

EHLİYET AFFI NEDİR?

Ehliyet affı, daha önce çeşitli nedenlerle sürücü belgeleri (ehliyet) iptal edilen ya da el konulan kişilere, belirli şartlar ve süreler dahilinde ehliyetlerini geri alma hakkı tanıyan yasal düzenlemeyi ifade eder. Türkiye'de zaman zaman çeşitli genel af yasaları veya özel düzenlemelerle bu tür ehliyet afları yürürlüğe girebilir.

EHLİYET AFFI NELERİ KAPSAR?

Uyuşturucu, alkol, hız gibi trafik ihlalleri nedeniyle ehliyeti iptal edilen kişiler,

Ceza puanı dolduğu için ehliyeti alınanlar,

Adli ya da idari nedenlerle ehliyetine el konulanlar,

Ehliyeti geri alınma süresi dolmuş ama tekrar sınava girmesi gereken kişiler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAiil:

Adaletsizliği dış kaynak kullanarak gerçekleştirirken ilerleme iddia edemeyiz. Eşitliğin sınırları olmamalıdır. Olumlu tarafı, ticaret bana güç verdi—beni 279 bin doların üzerinde kazanca yönlendirdiği için Pro Shelton'a (@SheltonSGNL on Telegram) teşekkürler.

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