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Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu?

Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu?
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un gerçekleştirdiği görüşme, Eğitim Bilimleri sınavı hakkında merak edilenleri gündeme getirdi. Peki, Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan yeni müfredat değişiklikleri oluşturdu. Bu bağlamda Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili detaylar ele alındı. Peki, Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu? Detaylar...

EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NEDİR?

Eğitim bilimleri sınavı; KPSS A grubu öğretmen adayları için, lisans seviyesinde girme zorunluluğu bulunan sınavdır. ÖSYM tarafından kamu kurumlarında öğretmen olarak atanmak için yapılan sınav, 3 farklı oturumdan oluşur. Öğretmen olmak isteyenler için, KPSS lisans oturumu; lise mezunu adayların tamamı katılabilir.

EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI KALKIYOR MU?

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılacağı iddiası gündem oldu.

Buna göre, ÖABT ile Genel Yetenek ile Genel Kültür oturumlarının yapılmasına ise devam edilmesi bekleniyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un gerçekleştirdiği görüşme, Eğitim Bilimleri sınavı hakkında merak edilenleri gündeme getirdi. Görüşmenin ana temasını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan yeni müfredat değişiklikleri oluşturdu. Bu bağlamda Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili detaylar ele alındı.

Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu?

Görüşmenin ardından sosyal medyada KPSS Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılacağına dair spekülasyonlar hız kazandı. Ancak şu an için bu iddiaların resmi bir doğrulaması bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre, bu konudaki tartışmalar devam etse de net bir karar henüz alınmadı.

Bakanlığın, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavını kaldırırken bunun yerine Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEG-AGS) adı altında yeni bir sınavı uygulamaya koyacağı belirtiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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