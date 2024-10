Egemen Bağış kimdir? Egemen Bağış nereye atandı ve yeni görev yeri neresi olduğu sık sık gündeme geliyor. Bağış, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği bakanı ve AB başmüzakerecisidir. Babası Abdullah Bağış 1974-1979 yılları arasında Adalet Partisinden Siirt belediye başkanlığı yapmıştır. Egemen Bağış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Egemen Bağış nereye atandı? Detaylar haberimizdedir…

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?

Egemen Bağış, 23 Nisan 1970'te Bingöl'de doğdu. Aslen Siirt'lidir. Annesinin adı Güler'dir.Babası Abdullah Bağış, 1974–1979 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci. 2002'de İstanbul Milletvekili seçilen Egemen Bağış, AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevini yürütmüştür. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bağış, Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside AK Parti'nin kilit ismi olarak görev yapmış olan Bağış, partinin ulusal, uluslararası temaslarında ve teşkilatlarında dış politika konularında yönlendirme ve koordine etme görevini yerine getirmiş, önemli küresel gelişmelerin parti yönetimine akışını koordine etmiştir.

Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu'nun kurucusu olan Bağış, Platform'un Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Aynı zamanda, kurucuları arasında yer aldığı "İstanbul Merkezi Brüksel" Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

1990'larda, New York'ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun Başkanlığını yapan Bağış, derneğin oy birliği ile iki kez üst üste seçilen tek başkanıdır. Diğer yandan, Ankara merkezli bir devlet birimi olan Yurt Dışındaki Türkler Danışma Kurulu'nda üye olarak hizmet vermiştir.

"The Baruch College of The City University of New York" İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp,

Kamu Yönetimi üzerine de master yapan Egemen Bağış, Beyhan Bağış ile evli olup iki çocuk babasıdır.

2002-2011 Yılları Arasında Yürüttüğü Görevler:

T.C Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

AK Parti Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanı

Türkiye-ABD Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanı

NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcısı