Egemen Bağış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Egemen Bağış nereye atandı?
Eski Türkiye Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış kimdir, kaç yaşında ve nereye atandığı merak ediliyor. Egemen Bağış görevden alındı mı, yeni görevi nedir soruları gündeme geliyor. Peki, Egemen Bağış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Egemen Bağış nereye atandı?
Egemen Bağış kimdir? Egemen Bağış nereye atandı ve yeni görev yeri neresi olduğu sık sık gündeme geliyor. Bağış, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği bakanı ve AB başmüzakerecisidir. Babası Abdullah Bağış 1974-1979 yılları arasında Adalet Partisinden Siirt belediye başkanlığı yapmıştır. Egemen Bağış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Egemen Bağış nereye atandı? Detaylar haberimizdedir…
EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?
Egemen Bağış, 23 Nisan 1970'te Bingöl'de doğdu. Aslen Siirt'lidir. Annesinin adı Güler'dir.Babası Abdullah Bağış, 1974–1979 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci. 2002'de İstanbul Milletvekili seçilen Egemen Bağış, AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevini yürütmüştür. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bağış, Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.
Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside AK Parti'nin kilit ismi olarak görev yapmış olan Bağış, partinin ulusal, uluslararası temaslarında ve teşkilatlarında dış politika konularında yönlendirme ve koordine etme görevini yerine getirmiş, önemli küresel gelişmelerin parti yönetimine akışını koordine etmiştir.
Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu'nun kurucusu olan Bağış, Platform'un Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Aynı zamanda, kurucuları arasında yer aldığı "İstanbul Merkezi Brüksel" Yönetim Kurulu Üyesi'dir.
1990'larda, New York'ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun Başkanlığını yapan Bağış, derneğin oy birliği ile iki kez üst üste seçilen tek başkanıdır. Diğer yandan, Ankara merkezli bir devlet birimi olan Yurt Dışındaki Türkler Danışma Kurulu'nda üye olarak hizmet vermiştir.
"The Baruch College of The City University of New York" İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp,
Kamu Yönetimi üzerine de master yapan Egemen Bağış, Beyhan Bağış ile evli olup iki çocuk babasıdır.
2002-2011 Yılları Arasında Yürüttüğü Görevler:
T.C Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
AK Parti Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanı
Türkiye-ABD Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanı
NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcısı