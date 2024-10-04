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Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli?

Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli?
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Eda Alanson'un ani vefatı, kim olduğu ve yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. 50 yaşında hayatını kaybeden Eda Alanson, usta sanatçı Mazhar Alanson'un kızıdır. Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ani bir hastalık sonucu yaşamını yitirdi.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Snob Magazin'in haberine göre, 50 yaşındaki Eda Alanson, ani bir hastalık sebebiyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bu beklenmedik kayıp, 74 yaşındaki usta sanatçı Mazhar Alanson'u derinden etkiledi. Peki, Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli?

EDA ALANSON KİMDİR?

Eda Alason, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetti.

Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli?

EDA ALANSON KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eda Alanson, sanat kariyerinde de önemli projelerde yer almıştı. Babası Mazhar Alanson'la birlikte, başrollerini Güven Kıraç ile paylaştığı Kirpi isimli sinema filminde metin yazarlığı yapmış ve kamera karşısına geçmişti. Alanson ailesinin bu acı kaybı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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