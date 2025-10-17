Ecogreen Enerji hangi bankalarda, katılım endeksine uygun mu? Ecogreen Enerji halka arz detayları!

Ecogreen Enerji hangi bankalarda? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025-54 numaralı bülteninde Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çeken şirketin payları, belirlenen sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI

SPK tarafından yayımlanan bültende, Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzında 1 TL nominal değerli payların 10,40 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı açıklandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak belirlendi. Şirket, halka arz süreci kapsamında mevcut 430 milyon TL'lik sermayesini bedelli olarak 110 milyon TL artıracak ve sermayesini 540 milyon TL'ye yükseltecek. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacağı da bültende yer aldı.

Ecogreen Enerji Holding, Türkiye genelinde 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütleye dayalı lisanslı enerji santraliyle faaliyet gösteriyor. Şirketin toplam 180 MW kurulu gücü bulunuyor ve yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimle yaklaşık 200 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayan Ecogreen Enerji, her yıl 810 bin ton karbon salımını engelliyor. Şirket ayrıca, enerji üretimi sürecinde elde ettiği atıkları biyogaz tesislerinde değerlendirerek Ecofer Gübre fabrikasında yüksek kaliteli gübre üretimi sağlıyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, SPK tarafından onaylanan aracı kurumlar üzerinden talep toplama döneminde başvuruda bulunabilecek. Bu kurumlar genellikle halka arz işlemlerinde yer alan büyük bankalar ve yatırım kuruluşları arasında yer alıyor. Yatırımcılar, halka arz tarihleri açıklandığında, bu kurumların dijital platformları veya şubeleri üzerinden talep iletebilecek.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

SPK bülteninde Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin Katılım Endeksi'ne uygunluğu ile ilgili bir bilgi yer almadı. Bu nedenle şirketin paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olup olmayacağı, daha sonra yayınlanacak izahnamede yer alacak bilgilere göre netlik kazanacak.