Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Medya dünyasında uzun yıllardır adını duyuran Ece Erken, hem sunuculuk hem oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Kariyerine çocuk yaşta radyo ve televizyon platformlarında başlayan Erken, çeşitli kanallarda programlar sundu ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki, Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve radyo ekranlarından uzun yıllardır tanıdığımız Ece Erken, kariyerine küçük yaşta adım atmış ve medya dünyasında farklı rollerde boy göstermiş bir isim. Sunuculuk ve oyunculuk deneyimleriyle öne çıkan Erken, ekranlarda yer aldığı programlar ve projelerle izleyicilerin dikkatini çekerken, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, Türkiye'de uzun yıllardır medya dünyasında yer alan bir sunucu ve televizyon yüzüdür. Sunuculuk kariyerine 12 yaşında Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonu'nda başlayan Erken, radyo ve televizyon alanında çeşitli platformlarda çalıştı. Ankara'daki Radyo Vizyon ve Radyo Genç'te görev aldıktan sonra İstanbul'a gelerek Kral TV, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve Radyo Viva gibi mecralarda deneyim kazandı.

Televizyon dünyasında ise Star TV, Kanal 6, Number One TV, Genç TV, Show TV, Kanal 1, ATV ve FOX TV'de birçok programda sunuculuk yaptı. Bunlar arasında "Mavi Şeker", "Enbeyaz Geceler", "Aç Aç Kazan" ve "Hayata Gülerken" gibi yapımlar yer aldı. Ayrıca Beyaz TV'de "Tatlım Benim" adlı programı sunan Ece Erken, oyunculuk alanında da rol aldı; 2000 yılında TGRT'de yayınlanan "Nilgün" dizisinde başrol oynadı ve "Lise Defteri" dizisinde Nil karakterini canlandırdı.

2012 yılında Ortadoğu'nun önemli kahve markalarından Mahmood Coffee'nin reklam yüzü olarak da görev aldı.

Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, kariyeri?

ECE ERKEN KAÇ YAŞINDA?

Ece Erken, 1 Mayıs 1978 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ECE ERKEN NERELİ?

Ece Erken, doğum yeri Çorlu olmakla birlikte aslen Samsun'ludur. Babasının subay olması nedeniyle Ağrı, Ankara ve Kıbrıs gibi farklı şehirlerde yaşamış, lise eğitimini ise İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır.

Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, kariyeri?

ECE ERKEN'İN KARİYERİ

Ece Erken'in kariyeri hem radyo hem de televizyon mecralarını kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Radyo alanında Bayrak Radyo Televizyonu, Radyo Vizyon, Radyo Genç, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve Radyo Viva gibi kanallarda görev yaptı. Televizyonculukta ise Star TV, Kanal 6, Number One TV, Genç TV, Show TV, Kanal 1, ATV ve FOX TV'de birçok programı sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sunuculuk dışında oyunculuk deneyimi de bulunan Erken, başrollerde oynadığı dizilerle de adından söz ettirdi. Ayrıca markalarla yaptığı iş birlikleri ve reklam projeleriyle medya kariyerini çeşitlendirdi. Özel hayatında iki evlilik ve bir çocuk annesi olan Erken, hem profesyonel hem de kişisel yaşamıyla medya gündeminde sıkça yer almaktadır.

