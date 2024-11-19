Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun yaşını ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ece Çeşmioğlu, "İki Aile" dizisindeki "Ceren" rolüyle tanındı. Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir...

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk hayatına 2002 yılında yayımlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Sonrasında çeşitli dizilerde rol alsa da asıl olarak İki Aile dizisindeki "Ceren" rolüyle tanındı. Dizi dışında çocuk yaşta birçok reklamda oynadı. 2010 yılında Ev filmiyle sinemaya adım attı. 2011 yılında yayımlanmaya başlayan Firar dizisindeki "Bahar" karakteri ile televizyondaki ilk başrolünü oynadı. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında sahnelenmeye başlayan Dogville isimli tiyatro oyunuyla ödüle layık görüldü.

28 Haziran 2021 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile evlendi. 24 Mart 2022 tarihinde kızı "Zeynep" ve 14 Mart 2024 tarihinde oğlu "Hazar" adında çocukları oldu.