Haberler

Ece Aydemir kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Seda'sı Ece Aydemir kaç yaşında, nereli?

Ece Aydemir kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Seda'sı Ece Aydemir kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katılan "Seda" karakteri, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, Ece Aydemir kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Seda'sı Ece Aydemir kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti dizisinin ekranlara taze bir soluk getiren yeni yüzü "Seda" izleyiciyle buluşuyor. Peki, bu karaktere hayat veren Ece Aydemir kimdir? Genç oyuncu kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi projelerde yer aldı? İşte Ece Aydemir hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir, 2001 doğumlu genç bir Türk oyuncudur. İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Aydemir, Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

2017 yılında ekranlara adım atan genç yıldız, Kırgın Çiçekler, Aslan Ailem, Olmaz Böyle Şey, Kalk Gidelim ve Arka Sokaklar gibi popüler dizilerde çeşitli roller üstlenmiştir. Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne 108. bölümde "Seda" karakteriyle dahil olarak dizinin kadrosuna yeni bir soluk getirmiştir.

Dizide Seda, Nilay'ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden gelen komşu olarak izleyiciyle buluşacak.

Ece Aydemir kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Seda'sı Ece Aydemir kaç yaşında, nereli?

ECE AYDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Ece Aydemir, 8 Ekim 2001 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan genç oyuncu, kısa sürede başarılı bir oyunculuk kariyerine imza atmıştır. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen televizyon dizilerinde dikkat çeken performanslar sergilemiş ve genç kuşağın sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir.

ECE AYDEMİR NERELİ?

Ece Aydemir, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da doğup büyümesi, ona şehir hayatına ve sahne kültürüne erken yaşta aşinalık kazandırmıştır. Eğitimini de İstanbul'da tamamlayan Aydemir, oyunculuk alanında hem şehirdeki tiyatro ve drama eğitimi olanaklarından faydalanmış hem de televizyon projelerinde deneyim kazanmıştır.

Ece Aydemir kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Seda'sı Ece Aydemir kaç yaşında, nereli?

ECE AYDEMİR'İN KARİYERİ

Ece Aydemir, oyunculuk kariyerine 2017 yılında başlamıştır. İlk olarak çeşitli projelerde küçük roller üstlenen genç oyuncu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş ve dizilerde düzenli roller almaya başlamıştır.

Kalk Gidelim dizisinde Duru karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanınmış, Arka Sokaklar, Kırgın Çiçekler, Aslan Ailem ve Olmaz Böyle Şey gibi yapımlarda performansıyla adından söz ettirmiştir.

2025 yılında ise Gold Film imzalı Show TV dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna "Seda" karakteriyle dahil olarak kariyerinde yeni bir döneme adım atmıştır.

Dizideki rolü, izleyiciler tarafından merakla beklenmekte ve genç oyuncunun yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.