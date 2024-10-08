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Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?

Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?
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Sofuoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklamalar tepki çekiyor. Sofuoğlu hakkında İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından katledilmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Daha önce üniversiteler hakkında yaptığı "fuhuş evi" şeklindeki açıklamaları ve tartışmalı söylemleriyle gündeme gelen Sofuoğlu, bu kez İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşi bir şekilde katledilmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden tepkilerin odağı oldu. Peki, Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? İşte detaylar...

EBUBEKİR SOFUOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sofuoğlu X hesabından İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetlerine ilişkin şunları yazmıştı:

"Katillere en ağır cezalar verilsin mi? Verilsin tabii ki, geç bile kalındı. Ama bu asıl çözüm değil, sivrisineği öldürmektir. Aslolan bataklığı kurutmaktır. Onun için de Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır. Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı. İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz."

Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?

EBUBEKİR SOFUOĞLU KİMDİR?

Türk akademisyen, tarih profesörü, sosyoloji araştırmacısı, televizyon programcısı, yazar ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesidir. 28 Temmuz 1968 Adapazarı doğumlu olan Ebubekir Sofuoğlu 1992 yılında Marmara Üniversitesi'nden tarih lisans derecesi, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini, 1998 yılında da Sakarya Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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