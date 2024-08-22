Ebu Cehil kimdir, gerçek ismi ne? Ebu Cehil hangi savaşta öldü?

Ebu Cehil kimdir, gerçek ismi ne? Ebu Cehil hangi savaşta öldü? Ebu Cehil peygamber efendimizin (s.a.v.) akrabası mı?

Ebu Cehil peygamber efendimizin (s.a.v.) amcası mı? Ebu Cehil hangi savaşta öldü? Yaşamı boyunca İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışması ile bilinen Ebu Cehil ile ilgili merak edilenler haberimizde…

EBU CEHİL KİMDİR?

Ebu Cehil, 570 yılında Kureyş'te doğmuş ve Mahzum kabilesine mensuptur. Hayatı boyunca kavmiyetçilik yapmış, kabilesinin diğerlerinden üstün olduğunu savunmuştur.

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettiğinde, Ebu Cehil ilk karşı çıkanlardan biri olmuştur. O dönemde Arabistan'da yaygın olan çok tanrıcılığı savunmuş ve İslam'ı inkar ederek ilk Müslümanlara zulmetmiştir.

620 yılında Beni Mahzum'un reisi olan Ebu Cehil, bu tarihten sonra servet ve nüfuzunu artırmış, Mekke'nin zengin müşrikleriyle toplantılar düzenlemiştir. 622'de Müslümanlara karşı işkence uygulamış, bu durum Hz. Muhammed ve sahabesinin Medine'ye hicret etmesine yol açmıştır.

Hicretten sonra müşrikler, Müslümanlara saldırılarını sürdürmüş ve Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelmişlerdir. 624 yılında yapılan Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil, Muavviz tarafından öldürülmüştür. Cesedi, rivayetlere göre, kör kuyulardan birine atılmıştır.

EBU CEHİL GERÇEK İSMİ NE?

Ebu Cehil'in gerçek adı Amr Bin Hişam'dır ve bazı kaynaklarda Ebu'l Hakem olarak geçer. Hz. Muhammed tarafından "Cehaletin Babası" anlamına gelen Ebu Cehil lakabı verilmiş ve bu isimle tanınmıştır.

Ailesi:

Eşi: Bin Ma'aabad

Oğlu: İkrime

Amcası: Velid Bin Mugire