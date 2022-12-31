Ebru Şahin eşi kim? Ebru Şahin eşi Cedi Osman kimdir? Ebru Şahin kiminle evlendi?

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne konuk olan Ebru Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Ebru Şahin'in eşinin nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Ebru Şahin kiminle evlendi? Ebru Şahin eşi kim? Ebru Şahin sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konuklarından Ebru Şahin merak konusu oldu. Ebru Şahin'in eşi araştırılıyor. Peki, Ebru Şahin kiminle evlendi? Ebru Şahin eşi kim? Ebru Şahin sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizde...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında İstanbullu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma adlı dizilerde yer aldı. Asıl tanınırlığını 2019 yılında yayın hayatına başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile elde etti. 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerinin sahibi oldu. Şuursuz Aşk filminde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaştı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında atv ekranlarında yayımlanan Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da evlenmiştir