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Ebru Gündeş boşanıyor mu? Ebru Güneş'in eşi kim?

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in boşanma iddiaları gündeme geliyor. Ebru Gündeş'in eşi hakkında merak edilenler ve boşanma iddialarının detayları halk tarafından merakla bekleniyor. Şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de sürpriz şekilde evlenen Ebru Gündeş'in evliliğinde aradığı mutluluğu bulamadığı ve boşanma davası açtığı söylentisi magazin camiasında geniş yankı uyandırdı.

Güçlü sesiyle tanınan Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında 4. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Gündeş'in, kısa süren mutluluğu ile ilgili iddialar gündeme geldi. Peki, Ebru Gündeş boşanıyor mu? Ebru Güneş'in eşi kim? Detaylar haberimizde...

EBRU GÜNDEŞ BOŞANIYOR MU?

Beyaz Magazin'den Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in evliliğinde kara bulutların dolaştığını ve şarkıcının boşanma kararı aldığını ileri sürdü. Ünlü şarkıcının evliliğinden dolayı pişmanlık yaşadığını belirten Eliçe "Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Ebru Güneş'in eşi kim?

EBRU GÜNDEŞ NEDEN BOŞANIYOR?

Murat Özdemir'in yoğun bir konser programı olan Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesine gitmemesi ve ikilinin hiç yan yana görüntülenmemesi de boşanma iddiasını güçlendirdi. Gündeş'ten evliliğiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Ebru Güneş'in eşi kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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