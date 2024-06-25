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Ebru Baki Sözcü Tv'de neden yok? Ebru Baki ayrıldı mı?

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Sözcü Tv'de yayınlanan Para Politika programın sunucusu Ebru Baki neden yok, ayrıldı mı merak ediliyor. Ünlü sunucu Ebru Baki Sözcü Tv'de neden yok, nerede soruları gündeme geliyor. Peki, Ebru Baki ayrıldı mı?

Ebru Baki, Sözcü Tv ekranlarında yer almaması sonucunda "Ebru Baki ayrıldı mı, neden yok?" sorusuna yanıt aranıyor. Ebru Baki Sözcü Tv'de neden yok? Ebru Baki ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

EBRU BAKİ SÖZCÜ TV'DE NEDEN YOK?

24 Haziran'da yayınlanan bölümde Ebru Baki'nin yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Baki'nin neden programda olmadığına dair bir açıklama yapılmazken, bugünkü bölümü Damla Doğan Tuncel sundu.

Ebru Baki Sözcü Tv'de neden yok? Ebru Baki ayrıldı mı?Ebru Baki

DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR?

Sunucu Damla Doğan Tuncel, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladı ve 2007 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra çeşitli gazetelerde staj yaptı.

1988 doğumlu olan Tuncel, TRT Türk kanalında editör olarak çalışmaya başladı. Şu anda ise Sözcü TV ekranlarında sunuculuk yapmakta.

Ebru Baki Sözcü Tv'de neden yok? Ebru Baki ayrıldı mı?Damla Doğan Tuncel

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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