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EBA neden açılmıyor, EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek, ne zaman güncellenecek?

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MEB'in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, EBA neden açılmıyor, EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek, ne zaman güncellenecek?

Öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak amacı ile kullanılmakta olan uygulamanın ne zaman güncelleneceği merak konusu oldu. Peki, EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek, ne zaman güncellenecek? EBA neden açılmıyor?

EBA PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

EBA'nın ne zaman güncelleneceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Genellikle, EBA güncellemeleri eğitim-öğretim yılının başında, ara tatillerde veya sistemde önemli değişiklikler yapıldığında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, EBA'nın bu ay veya Eylül ayında güncellenmesi muhtemel görünüyor.

MEB, EBA sisteminde gerçekleştirilecek güncellemelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, güncellemelerin genellikle eğitim öncesi dönemlerde ve ara tatillerde yapıldığı biliniyor. Bu güncellemeler sayesinde sistem, yeni dönem için daha stabil ve zengin içeriklerle donatılacak.

EBA neden açılmıyor, EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek, ne zaman güncellenecek?

EBA PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NE DEMEK?

Planlı bakın çalışması, önceden belirlenmiş olan belirli zaman aralıkları ile sürekli tekrar eden ve bir takvime bağlı olacak şekilde gerçekleştirilecek bakımlar anlamına gelmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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