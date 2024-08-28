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E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024

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E-Okul sistemi üzerinden yapılan ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekim sonuçları merakla bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, kura sonuçlarını öğrenmek için E-Okul sistemine giriş yapıyorlar. Peki, İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024

İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için yapılan şube kura çekimi sonuçları, veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Bu kura çekimleri, öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmenle eğitim alacaklarını belirlemek için yapılır. Peki,İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

1. VE 5. SINIF SINIF ŞUBE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin şubeleri ve 1. sınıf öğretmenlerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024

KURA ÇEKİMİ NEREDEN AÇIKLANIR?

Kura çekimi sonuçları, okul yönetimi tarafından belirlenen bir tarihte e-Okul sistemi üzerinden açıklanır. Sonuçların açıklanma tarihi ve saati, genellikle okul yönetimi veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak sonuçları kontrol edebilirler.

E- OKUL ŞUBE KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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