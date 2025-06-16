e-Okul ne zaman kapanıyor sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor. e-Okul ne zaman kapanıyor sorusu, öğretmenler açısından veri girişi süresini ifade ediyor. Öğrenciler ve veliler için sistem yıl boyunca açık kalmaya devam edecek. Peki, e-Okul kapandı mı? e-Okul ne zaman kapanıyor?

E-OKUL KAPANDI MI?

e-Okul ne zaman kapanıyor sorusu ise öğretmenlerin sistem kullanımı açısından önem taşıyor. Öğretmenler için sistemde veri giriş yetkisi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihe kadar not ve devamsızlık girişlerinin tamamlanması gerekiyor. Ardından sadece görüntüleme modu aktif kalacak.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

e-Okul VBS sistemi, 20 Haziran 2025 tarihinde karne notlarının açıklanmasıyla birlikte en yoğun kullanım dönemlerinden birine girecek. Veliler bu sistem üzerinden anlık bilgilere ulaşabilecek.

E-OKUL NOTLAR NASIL SORGULANIR?

E-okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler ise gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirler.