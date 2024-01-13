e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama

Aile büyüklerini, soy geçmişini, aile ağacını çıkartmak isteyen vatandaşlar için e-Devlet Kapısının geçtiğimiz aylarda sunduğu yeni hizmet oldukça yoğun bir talep gördü. e-Devlet üzerinde Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulaması olarak geçen soy ağacı sorgulama milyonlarca vatandaşın aile büyüklerini daha yakından ve eksiksiz tanımasına vesile oldu. İşte bu nedenle 'soy ağacı uygulaması nasıl yapılır?' daha detaylı bilgi vermek amacıyla sizin için bir haber hazırladık. e-Devlet'te soy ağacı sorgulaması yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

e DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Soy ağacı uygulamasında sorgulama yapmak ve detaylı bir bilgi edinmek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde;

– Öncelikle bu adrese tıklayın.

– Linke tıkladıktan sonra e-devlet girişiniz yoksa kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecek.

– Kimliğimi doğrula seçeneğine tıklayın.

– Kimlik doğrulaması için gerekli olan bilgiler TC. kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulama yaptıktan sonra otomatik olarak Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Eğer yönlendirme ekranında bir sorun çıkarsa ya da tüm bunlarla uğraşmak istemezseniz, direk olarak e-Devlet Kapısı'na giriş yapıp arama çubuğuna Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama yazarak da istenilen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

– Sayfaya ulaştıktan sonra Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama (Soy ağacı) için talebiniz alınmış olacak.

– Bundan sonra soy ağacı raporunuz hazırlanacak.

– Sistemde hazırlanan soy ağacı raporunuz yoğunluğa göre aynı gün ya da birkaç gün içinde hazırlanabilir.

– Bir kere hazırlandıktan sonra bir daha raporun hazırlanmasını beklemek zorunda kalmayacaksınız.

– Dilediğiniz zaman aynı giriş işlemlerini gerçekleştirerek ulaşabilirsiniz.

– Dilerseniz sayfanın başındaki yazdır butonuna basarak yazılı olarak da alabilirsiniz.