E devlet şifremi unuttum, yeniden nasıl alırım? E-Devlet şifresi nasıl yenilenir? E devlet şifremi değiştir!

2006 yılından beri pek çok kullanıcının faydalandığı e-devlet sistemi, şifresi oluşturulurken içerdiği bilgilerden dolayı zor şifreler tercih edilmektedir. Bu zor şifrelerin tercih edilmesi e-devlet şifresinin unutulmasına sebep olmaktadır. Peki unutulan e-devlet şifresi tekrar nasıl alınır? E-devlet şifre yenileme nasıl yapılır? E devlet şifremi değiştir! E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-devlet şifresini ilk kez alacaklar için ilk şifre alımı internetten mümkün değildir. İlk şifreyi almak için PTT şubesine T.C. kimlik kartı ile başvurup 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Burada verilen şifreyi e-devlet içerisinden değiştirebilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİDEN NASIL ALIRIM?

E-devlet sistemi üzerinden yeniden şifre alabilmeniz için daha önce PTT şubesinden şifre almış olmanız gerekmektedir. Eğer bu işlemi daha önce gerçekleştirdiyseniz ve telefonunuzu girişlerinizde kaydetip, telefonunuzu onayladıysanız online olarak yeniden şifre alabilirsiniz.

Online şifre almak için öncelikle www.turkiye.gov.tr üzerinden "E-DEVLET Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi" sayfasına gitmelisiniz.

E-DEVLET KAPISI Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden 5 farklı şekilde sisteme giriş yapmanız mümkün. E-devlet şifresi ile giriş, T.C Kimlik kartı ile giriş, Mobil imza ile giriş, e-imza ile giriş, İnternet Bankacılığı ile giriş olarak giriş olanakları sağlamakta.

E-Devlet şifresini yeniden almak için öncelikle "Şifremi unuttum" seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Bu seçeneği seçtikten sonra karşınıza dört seçenek çıkacak.

- Şifremi Hatırlamıyorum

- Hesabıma Bir Başkasının Eriştiğini Düşünüyorum

- Şifremi Bilmeme Rağmen Oturum Açamıyorum

- SMS ile Şifremi Yenileyemiyorum

Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız bu dört seçenek arasından "Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Farklı bir problem yaşıyorsanız diğer seçenekler de size yardımcı olacaktır.

Açılan sayfada sizden sırasıyla kimlik tipi, T.C. kimlik no, Seri no, Cüzdan no, bir yakınınızın T.C. kimlik no ve güvenlik kodu bölgesinde yazan kodu tekrar yazarak "Devam Et" butonuna tıklayın. Bir sonraki sayfada sizden anne adı, baba adı ve kimlik numarası bilgilerini girmenizi isteyecek bu bilgileri girdikten sonra tekardan "Devam Et" butonuna tıklayın. Diğer adımda cep telefonunuza gelecek doğrulama kodunu girdikten ve onayladıktan sonra yeni şifre alabilirsiniz. Bütün bu işlemleri deneyip yine de yeni şifre alamadıysanız PTT şubesinden 4 TL karşılığında yeni şifre talep edebilirsiniz.

Ayrıca e-devlet şifrenizi kimse ile paylaşmamanız, eğer şifrenizin başkalarının eline geçtiğini ya da hesabınıza başkaları tarafından giriş yapıldığını düşünüyorsanızEmniyet Müdürlüğü'ne veya Savcılık'a bir dilekçe ile başvuruda bulunarak adli süreci başlatmanız gerekmektedir. Hesabınızı korumak için şifrenizi hemen değiştirmeniz önerilir.

