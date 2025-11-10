Haberler

E devlet ne zaman düzelir, sistem ne zaman açılır?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü turkiye.gov.tr (e-Devlet Kapısı) sitesine erişim sorunu devam ederken, sistemin geçici olarak devre dışı kaldığı ve ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Resmî bir açıklama yapılmasa da, e-Devlet hizmetlerinin kısa süre içinde yeniden normale dönmesi bekleniyor. E devlet ne zaman düzelir, sistem ne zaman açılır?

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gören başvuru süreci nedeniyle e-Devlet Kapısı'nda erişim sorunları yaşanıyor. Vatandaşlar sisteme giriş yapmaya çalıştıklarında, "Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısıyla karşılaşıyor. Yoğunluğun, projeye yönelik büyük talep sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor.

E-DEVLET'TE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından resmen başlatıldı. Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden ya da yetkili banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Ancak sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı sisteme girişte sorun yaşadığını bildiriyor. Bu durum, kamuoyunda "E-Devlet çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi hedefleniyor. Bu proje, hem konut arzını artırarak kira fiyatlarını dengelemeyi hem de dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı sunmayı amaçlıyor. TOKİ başvuruları 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Ancak başvuruların başlamasıyla birlikte e-Devlet Kapısı'nda aşırı yoğunluk oluştu ve giriş ekranına erişim zaman zaman kesintiye uğradı.

E-DEVLET SİSTEMİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte yoğun trafik nedeniyle sistemde yavaşlama yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden "E-Devlet neden açılmıyor?" sorusuna yanıt ararken, şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, sistemin yoğunluğun azalmasıyla birlikte kısa süre içinde normale dönmesini bekliyor.

YOĞUNLUĞUN SEBEBİ: TOKİ BAŞVURULARI

E-Devlet'e erişimde yaşanan kesintinin temel nedeni olarak "500 bin sosyal konut başvurularına olan yoğun talep" gösteriliyor. Aynı anda on binlerce kişinin sisteme giriş yapmaya çalışması, geçici yavaşlamaya ve bağlantı hatalarına yol açtı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak vatandaşlara, başvurularını yoğunluk azaldıktan sonra yeniden denemeleri tavsiye ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde sistemin daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

KULLANICILARIN KARŞILAŞTIĞI HATA EKRANI

E-Devlet'e giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısını görüyor. Bu mesaj, sistemin geçici süreyle erişime kapalı olduğunu ve teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

