Dwayne Johnson öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu ne?

Son günlerde Dwayne Johnson hakkında sosyal medyada dolaşan ölüm iddiaları dikkat çekti. "The Rock" lakabıyla tanınan Amerikalı oyuncu, iş insanı ve eski profesyonel güreşçi, halen tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Peki, Dwayne Johnson gerçekten hayatını mı kaybetti? İşte konuyla ilgili detaylar...

DWAYNE JOHNSON ÖLDÜ MÜ?

1999 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Dwayne Johnson, sinema dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Kuzey Amerika'da 3,5 milyar doları, dünya genelinde ise 10,5 milyar doları aşan gişe gelirine ulaşarak en çok kazanan aktörler arasında yer aldı. 1997 yılında Dany Garcia ile evlenen Johnson'ın 2001 doğumlu Simone Alexandra adında bir kızı bulunuyor. Son günlerde sosyal medyada Johnson'ın öldüğüne dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

Ancak bu söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Dwayne "The Rock" Johnson hayattadır ve sağlığı yerindedir. Hollywood'un efsane isimlerinden biri olan Johnson hakkında, bir film çekimi sırasında yaşanan "başarısız aksiyon sahnesi" nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılsa da, bu haberler kısa sürede yalanlanmıştır. Yetkililer, Johnson'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve projelerine devam ettiğini açıklamıştır. Ünlü yıldız daha önce de benzer asılsız söylentilerle gündeme gelmiş, hayranlarına endişelenmemeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Popüler aktör Dwayne Johnson'ın sağlığının yerinde olduğu ve aktif yaşamına devam ettiği doğrulanmıştır. Kariyeri boyunca sık sık temelsiz ölüm haberleriyle anılan Johnson, bu tür söylentilere rağmen çalışmalarını sürdürmekte ve başarı grafiğini korumaktadır. Şu anda gayet sağlıklı olan ünlü oyuncu, yeni projeleriyle kariyerine emin adımlarla devam etmektedir.