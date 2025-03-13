Sosyal medya platformlarında aktif olan Duygu German kaç yaşında, nereli? gibi sorular, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. German, Instagram ve TikTok gibi platformlarda içerik üretirken, fitness ve yaşam tarzı üzerine paylaşımlar yapıyor. Peki, Duygu German kimdir? Duygu German kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DUYGU GERMAN KİMDİR?

Duygu German, İzmir'de yaşayan ve sosyal medya platformlarında fitness, yaşam tarzı ve moda konularında içerik üreten bir sosyal medya fenomenidir. Instagram'da yaklaşık 305 bin, TikTok'ta ise 245 bin takipçisi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü bilinen German, paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.

LUCAS TORREIRA VE DUYGU GERMAN SEVGİLİ Mİ?

Son günlerde, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmiştir. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafları ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamaları, bu söylentileri güçlendirmiştir. Ancak, her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemiştir.