Duy Beni Melisa kimdir? Duy Beni Melisa gerçek adı ne? Duy Beni dizisi 'Melisa' karakteri kim oynuyor?

Duy Beni Melisa kim? Star TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisi oyuncularından Melisa karakteri merak ediliyor. Duy Beni Melisa kim araştırmasının yanı sıra Melisa kaç yaşında, Duy Beni Melisa gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Melisa" karakteri kim oynuyor? Duy Beni Melisa hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Melisa evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

DUY BENİ MELİSA KİM?

Duy Beni Melisa gerçek adı Sümeyye Aydoğan'dır.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan 2 Nisan 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2021 yılından itibaren oyunculuk yapmaya başlamış ve bir müddet kadar oyunculuk üzerine eğitim almıştır. İlk olarak "Kahraman Babam" dizisi ile birlikte oyunculuğa başlayan Aydoğan, bu dizide Menekşe karakterini canlandırmış ve başarılı bir performans çizmiştir. Bu dizinin ardından ise "Geçen Yaz" isimli filmde rol almış ve Oya karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında kariyerini "Sadakatsız" dizisi ile devam ettirmiş olan güzel isim, bu dizide Ceren karakterini canlandıran kişi olmuştur. Günümüzde ise Duy Beni dizisinde "Melisa" karakterlerine hayat vermektedir.

SÜMEYYE AYDOĞAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER