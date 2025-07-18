Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün gibi ülkelerde yaşayan Dürziler, kendilerine has inanç sistemleriyle hem İslam'a yakın hem de ondan ayrışan bir yapı sergiler. Birçok kişi, Dürziler Müslüman mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Dürzilerin dini inancı ve kültürleri araştırılıyor. Peki, gerçekten Dürziler Müslüman sayılır mı? Dürziler Müslüman mı? İşte detaylar...

DÜRZİLER MÜSLÜMAN MI?

Günümüzde Dürziler, kendilerini genellikle Müslüman kökenli bir topluluk olarak tanımlarlar; ancak İslam'ın ibadet şekilleri, şeriat kuralları ya da beş şartını birebir uygulamazlar. Bu da Sünni ve Şii otoritelerin büyük kısmının Dürziliği İslam dışı bir inanç sistemi olarak sınıflandırmasına neden olmuştur.

DÜRZİLİK NE ZAMAN KURULMUŞTU?

Dürziliğin temeli, 11. yüzyılda Fatımi halifesi Hakim Biemrillah döneminde, Şii-İsmaili inanç sistemi üzerine kurulmuştur. Ancak zamanla, özellikle Hamza bin Ali el-Zümmali ve diğer kurucuların etkisiyle bu öğreti İslam'dan ayrılarak tamamen özgün bir yapıya bürünmüştür.

Dürziliğin temel inançları arasında tenasüh (ruh göçü), gizli ibadet, mistik yorumlar ve sembolik anlamlar taşıyan kutsal metinler yer alır. Bu özellikler, Dürziliği İslam'ın ana mezheplerinden ayırır.

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