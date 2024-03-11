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Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli?

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Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti'den Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Durmuş Ali Gökçe'nin kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.

Durmuş Ali Gökçe kimdir? Birçok kişi 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde Antalya Elmalı Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Gökçe'nin kariyerini ve hayatını merak ediyor. Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli?

DURMUŞ ALİ GÖKÇE KİMDİR?

  • 31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti'den Elmalı Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Durmuş Ali Gökçe, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 1980 yılında dünyaya gelmiştir.
  • Gökçe, hayatının büyük bir kısmını bu topraklarda geçirmiş, yerel yönetim anlayışına olan katkıları ve sahip olduğu deneyimleriyle dikkat çekmektedir.
  • Durmuş Ali Gökçe'nin eğitim hayatı, ilköğrenimini Elmalı'da tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Antalya'da sürdürerek kendisini bu alanda yetiştirmiştir.
  • Eğitim hayatındaki başarısı, onun gelecekteki siyasi kariyerine temel oluşturmuş ve toplum hizmetine yönelik bir vizyon geliştirmesine yardımcı olmuştur.
  • AK Parti'ye olan bağlılığı ve siyasi kariyerine olan ilgisi, Durmuş Ali Gökçe'yi partinin gençlik kollarında etkin bir rol almaya yönlendirmiştir.
  • AK Parti gençlik kollarında başkanlık görevini üstlenmiş, bu süreçte gençler arasında liderlik kabiliyetini ortaya koymuş ve partisinin gençlik politikalarına katkı sağlamıştır. Aynı zamanda ana kademe yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunarak siyasi deneyimini artırmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Antalya Gündem Yaşam Politika Haberler

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