Dünyanın ilk muhafazakar cruise gemisi Aroya İstanbul, Galataport'a demir attı

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu şirketi Saudi Cruise Company bünyesinde faaliyet gösteren ve “Dünyanın ilk muhafazakâr cruise gemisi” olarak tanımlanan AROYA Cruises, Türkiye lansmanını İstanbul Galataport’ta gerçekleştirdi. Salam Booking & Hünkar Turizm iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda sektör temsilcileri, turizm acenteleri ve basın mensupları bir araya geldi.

335 metre uzunluğu, 18 güverteli yapısı ve 5 bin yolcu kapasitesiyle dikkat çeken AROYA Cruises, kruvaziyer turizmine getirdiği alkolsüz, helal sertifikalı ve aile odaklı konseptiyle sektörde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

%100 HELAL VE ALKOLSÜZ CRUISE DENEYİMİ

AROYA Cruises, geleneksel kruvaziyer konseptlerinden farklı olarak tamamen muhafazakâr yaşam hassasiyetlerine uygun şekilde tasarlandı. Gemide alkollü içecek servisi yapılmazken, tüm restoran ve yiyecek içecek alanlarında %100 helal sertifikalı ürünler kullanılıyor. Gemide ayrıca kumarhane konsepti bulunmuyor.

Aile odaklı mimarisiyle öne çıkan AROYA’da geniş aile havuzları, çocuk aktivite alanları, su parkları, termal alanlar, özel spa merkezleri ve sosyal yaşam alanları yer alıyor.

Geminin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki Kral Dairesi’nde 6 yatak odası, geniş salon alanları, özel yemek bölümü ve panoramik deniz manzaralı özel teras bulunuyor.

CRUISE TURİZMİNDE BÜYÜK HAMLE: İSTANBUL KUTSAL TOPRAKLARA DENİZ YOLUYLA YOLCULUK

AROYA Cruises’ın seyahat programları arasında Bodrum, Marmaris, Kaş, İskenderiye, Şarm El-Şeyh ve Cidde gibi önemli destinasyonlar bulunuyor. Projenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise deniz yoluyla gerçekleştirilecek lüks Umre konsepti oldu.

İstanbul Galataport’tan hareket edecek özel seferlerde misafirler cruise deneyimiyle birlikte kutsal topraklara deniz yoluyla ulaşma imkanına sahip olacak. Program kapsamında Süveyş Kanalı geçişi sonrası Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’na ulaşılacak ve ardından Mekke ile Medine ziyaretleri gerçekleştirilecek.

TURİZMDE STRATEJİK HAMLE: AROYA CRUISES İSTANBUL'U KÜRESEL AĞINA DAHİL ETTİ

AROYA Cruises Başkanı Sture Myrmell, İstanbul’un ana liman olarak seçilmesinin stratejik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’dan hareket edecek 7 gecelik güzergahlarla Türkiye’yi cruise seyahatinin merkezine yerleştiriyoruz. İstanbul; ulaşım kolaylığı, kültürel yakınlığı, güçlü turizm altyapısı ve bölgesel erişim avantajıyla Akdeniz’in en önemli şehirlerinden biri konumunda. Galataport İstanbul ise yalnızca bir liman değil; gastronomi, alışveriş ve şehir deneyimini bir arada sunan özel bir destinasyon. Rezervasyon ve doluluk oranları sezonun geri kalanı için oldukça olumlu ilerliyor.”

AİLE ODAKLI CRUISE KONSEPTİ AROYA İLE DENİZLERDE YENİ STANDART OLUŞTU

Salam Booking Yetkilisi Havva Elif Kahraman ise AROYA Cruises’ın özellikle aileler ve premium seyahat segmentinde yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Kahraman açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“AROYA Cruises, yalnızca bir tatil konsepti değil; yaşam hassasiyetlerine uygun güvenli ve konforlu bir seyahat modeli sunuyor. Helal sertifikalı gastronomi, alkolsüz yaşam alanları ve aile mahremiyetine uygun sosyal alanlar özellikle Türkiye pazarında önemli bir talep oluşturuyor. İstanbul’un ana kalkış noktası olması ise Türkiye’nin cruise ve inanç turizmindeki stratejik gücünü artıracaktır.”

AROYA Cruises, Haziran – Eylül 2026 döneminde İstanbul çıkışlı üç farklı cruise programı sunacak:

• İstanbul – Marmaris – Bodrum – Kaş – İskenderiye – İstanbul

• İstanbul – Bodrum – Rodos/Girit – Mikonos – Atina

• İstanbul – Marmaris – Bodrum – Süveyş – Şarm El-Şeyh – Cidde

Programlar 7 gece 8 gün olarak planlanırken, fiyatların kişi başı 879 USD’den başladığı açıklandı.

EYLÜL AYINA KADAR İSTANBUL ÇIKIŞLI SEFERLER SÜRECEK

AROYA Cruises’ın Galataport İstanbul merkezli seferleri Eylül ayı ortasına kadar devam edecek. Şirket yetkilileri, özellikle yaz sezonunda Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazardan yoğun talep beklediklerini açıkladı.