Bu listeler genellikle belirli kriterlere göre yapılmış ve dünya genelindeki şehirleri sıralayan bir listeyi ifade eder. Bu tür listeler genellikle bir şehrin yaşam kalitesi, kültürel çeşitlilik, ekonomik fırsatlar, turistik cazibe, altyapı, güvenlik ve benzeri faktörlere dayanarak hazırlanabilir. Peki, Dünyanın en iyi 100 şehri listesi nedir? Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? İşte detaylar…

DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç?

Bu tür listeler genellikle seyahat rehberleri, finans kuruluşları, şehir planlama uzmanları veya anketlere dayalı olarak oluşturulabilir. Peki, Dünyanın en iyi 100 şehri listesi nedir? Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? İşte detaylar…

DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor International ve veri şirketi Lighthouse'un işbirliğiyle hazırlanan Seyahat İçin En İyi 100 Şehir Endeksi duyuruldu. Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü kez üst üste listenin zirvesine yerleşti. Avrupa, ilk 10'da 7 şehirle ve toplamda 63 şehirle endekste önemli bir varlık gösterdi.

Dünyanın en iyi 100 şehri listesinin ilk 20'si şu şekilde...

1. Paris, Fransa

2. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

3. Madrid, İspanya

4. Tokyo, Japonya

5. Amsterdam, Hollanda

6. Berlin, Almanya

7. Roma, İtalya

8. New York, ABD

9. Barselona, İspanya

10. Londra, İngiltere

11. Singapur

12. Münih, Almanya

13. Milano, İtalya

14. Seul, Güney Kore

15. Dublin, İrlanda

16. Osaka, Japonya

17. Hong Kong, Çin

18. Viyana, Avusturya

19. Los Angeles, ABD

20. Lizbon, Portekiz

DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHİRLERİ LİSTESİ 2023 TÜRKİYE SIRALAMASI KAÇ?

Turizm altyapısı, politikaları ve performansı, sürdürülebilirlik, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi kriterlere göre sıralanan endekse göre Paris bir kez daha dünyanın en cazip seyahat şehri oldu. 2023'te en çok uluslararası ziyaretçi ise İstanbul'a geldi.