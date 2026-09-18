Dünyaca ünlü yönetmen Martin Scorsese'den Türk yapımcı Seyfi Şahin'in filmine dev destek

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Türk yapımcı Seyfi Şahin’in yapımcılığını üstlendiği, Bahman Ghobadi imzalı Trees Are Watching, dünya prömiyeri öncesinde sinema dünyasının en önemli isimlerinden Martin Scorsese’yi yürütücü yapımcı kadrosuna dahil etti.

DÜNYA PRÖMİYERİ TORONTO'DA

Film, dünya prömiyerini 18 Eylül Cuma günü saat 18.00’de, Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) prestijli Centrepiece seçkisi kapsamında TIFF Lightbox’ın en büyük salonunda gerçekleştirecek.

ESKİ DOSTLUK YARATICI ORTAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

Ghobadi’nin ve sinemasının uzun yıllardır destekçisi olan Martin Scorsese ile başarılı yönetmen arasındaki dostluk ve yaratıcı bağ, uzun bir geçmişe dayanıyor. Scorsese, 2012 yılında Behrouz Vossoughi ve Monica Bellucci’nin başrollerini paylaştığı RHINO SEASON filminin sunumunu üstlenmiş, Ghobadi ise Scorsese’nin The Wolf Of Wall Strett ve The Irishman filmlerinin setlerinde bulunarak The Irishman'de kısa bir rol almıştı.

EVA GREEN VE MURAT YILDIRIM BAŞROLDE

Psikolojik korku türündeki film, işitme engelli kızıyla birlikte memleketi Mardin’e dönen romancı Darya’nın (Eva Green) hikâyesini anlatıyor. Darya’nın geçmişten gelen anıları, bir Kürt efsanesi ve bölgedeki doğal yaşamın yok edilmesiyle iç içe geçiyor. Bahman Ghobadi ve filmin başrol oyuncularından Murat Yıldırım da dünya prömiyeri için Toronto’da hazır bulunacak.

18 YILLIK SÜRGÜN VE KABUSLARDAN DOĞAN HİKAYE

TREES ARE WATCHING, Bahman Ghobadi için son derece kişisel bir anlam taşıyor. Film; yönetmenin 18 yıldır sürgünde yaşadığı dönemde peşini bırakmayan kâbuslarından ve insan ile doğa arasındaki bağ üzerine düşüncelerinden izler taşıyor.

FİLMİN GÜÇLÜ YAPIMCI KADROSU

Bahman Ghobadi tarafından yazılıp yönetilen filmin yapımcılığını Seyfi Şahin, Bahman Ghobadi, Lydia Dean Pilcher ve Golriz Ehtiati üstleniyor. Martin Scorsese ise Lucas Akoskin ve Bahoz Nasradin ile birlikte filmin yürütücü yapımcıları arasında yer alıyor.