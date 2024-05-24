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Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler?

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Gliese 12 b, henüz keşfedilmiş bir süper Dünya egzoplanetidir ve bir M-tipi yıldızın etrafında döner. Kütlesi 3.87 Dünya kütlesidir ve yıldızının etrafında bir turunu tamamlaması 12.8 gün sürer, yıldızından ise 0.0668 AU uzaklıktadır. 2024 yılında keşfi duyurulmuştur. İşte yeni bir Dünya olmaya aday olan Gliese 12 b özellikleri…

Gliese 12 b, Dünya'ya oldukça benzer bir boyutta olup, Venüs'e de yakın bir büyüklüktedir. Yüzey sıcaklığının tahmini 107 derece Fahrenheit (42 derece Celsius) olduğu belirtilmiştir, bu da onun sıvı suyun var olabileceği bir yüzey sıcaklığına sahip olabileceğini göstermektedir. Ancak, Gliese 12 b'nin bir atmosfere sahip olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Eğer atmosfere sahipse, bu Dünya benzeri bir atmosfer olabilir ya da Venüs gibi bir atmosfer olabilir, hatta hiç atmosferi olmayabilir. Ya da daha önce hiç görmediğimiz türden bir atmosferi olabilir.

GLİESE 12 B ÖZELLİKLERİ NELER?

Gliese 12 b, NASA'nın TESS teleskobu tarafından keşfedilen ve yaşam için potansiyel barındıran bir ötegezegen olarak tanımlanıyor. İşte Gliese 12 b'nin bazı özellikleri:

Yer : Balık takımyıldızında, Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta.

Yıldız Tipi : Kırmızı cüce yıldızın etrafında dönüyor.

Kütle : Yaklaşık 3.87 Dünya kütlesi.

Yörünge Süresi : Yıldızının etrafında bir turunu 12.8 günde tamamlıyor.

Yörünge Yarıçapı : Yıldızından 0.0668 AU (astronomik birim) uzaklıkta.

Keşif Yılı : 2024.

Atmosfer : İnce bir atmosfere sahip olabileceği ve Venüs'ten daha az radyasyon aldığı düşünülüyor.

Sıcaklık : Venüs'e kıyasla çok daha soğuk bir yüzey sıcaklığına sahip.

Bu gezegenin, yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceği ve atmosferinin James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni teleskoplarla daha detaylı inceleneceği belirtiliyor. Gliese 12 b'nin keşfi, uzay araştırmalarında önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve gezegenler hakkındaki bilgimizi artırabilir.

Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler?

GLİESE 12 B'DE HAYAT VAR MI?

Gliese 12 b hakkında yapılan son araştırmalar, bu ötegezegenin Dünya boyutlarında olduğunu ve yaşam için potansiyel barındırdığını gösteriyor. NASA'nın TESS teleskobu ile keşfedilen Gliese 12 b, Balık takımyıldızında, kırmızı cüce bir yıldızın etrafında dönüyor ve yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin atmosferi inceleniyor ve araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni teleskoplarla gezegenin özelliklerini daha detaylı araştırmayı planlıyorlar.

Gliese 12 b'nin yıldızına oldukça yakın olması sebebiyle bir yılı sadece 12.8 Dünya günü sürüyor. Yıldızı, Güneş'ten daha küçük ve soğuk olduğu için, gezegen yaşanabilir bölgede yer alıyor. Bu, Gliese 12 b'nin sıvı suyun var olabileceği ve dolayısıyla yaşamı destekleyebileceği anlamına geliyor. Ancak, şu anda Gliese 12 b'de yaşamın var olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Gezegenin yaşam için elverişli koşullara sahip olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma ve gözlem yapılması gerekiyor.

Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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