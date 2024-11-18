Dünya Tuvalet Günü ne zaman? 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü sözleri ve mesajları!

Dünya çapında 4,5 milyar insan "güvenli şekilde yönetilen temizlik" olmaksızın yaşamaktadır. Dünya Tuvalet Günü, Dünya Tuvalet Örgütü tarafından 2001 yılında kuruldu. On iki yıl sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Dünya Tuvalet Günü'nü 2013 yılında BM resmi bir günü ilan etti. Gözlem fakir ülkelerde halka açık alan, paylaşılan alan, evler, şehir ve köylerde insanların kullanımı için tuvalet, umumi tuvalet, sanisette, alafranga tuvalet, alaturka tuvalet, rezervuar, pisuvar, kompost tuvalet yaratılması için uğraşır. Dünya Tuvalet Günü ne zaman? 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü sözleri ve mesajları!

DÜNYA TUVALET GÜNÜ NE ZAMAN?

Tarih : 19 Kasım 2024 Salı

UN-Water, Dünya Tuvalet Günü'nün resmi toplayıcısıdır. UN-Water resmi Dünya Tuvalet Günü web sitesini tutuyor ve her yıl için özel bir tema seçiyor. 2017 yılında tema "atık su" idi. Dünya Tuvalet Günü, eğitim kampanyaları ve diğer aktivitelerle şekilleniyor, etkinlikler UN-Water, yerel sivil toplum kuruluşuları ve gönüllüler tarafından planlanıyor.

Güvenli çalışan bir tuvalete erişim, özellikle kadınlar için halk sağlığı, insan onuru ve kişisel güvenlik üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Güvenli bir şekilde tedavi edilmeyen sağlık sistemleri, hastalığın yayılmasına izin verir. Ciddi toprak bulaşan hastalıklar ve kolera, diyare, tifo, dizanteri ve şistozomiyaz gibi su kaynaklı hastalıklar ortaya çıkabilir. Dünya çapında 892 milyon insan açık defekasyonu uygular.

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6", tüm açık ve kesin açıklar için temizlik sağlamayı amaçlamaktadır. Dünya Tuvalet Günü, insanlara bu hedefe ulaşmak için harekete geçmeleri için ilham veriyor

19 KASIM DÜNYA TUVALET GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

1-Elbiseleriniz eski de olsa, kalpleriniz yeni ve temiz olsun. Hz. Ali

2-Temizlik ve yoksulluk, kötülük yaptıran zenginlikten daha hayırlıdır. Hz. Ali

3-Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizleniniz. Zira cennete temizler girer. Hz. Aişe

4-Nice kimseler vardır ki; elbisesini tertemiz tutar da, dinini kirlendirmekten çekinmez. Ebu Ubeyde

5-Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut. Mevlana

6-Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kalbe temizlik getirir. Mevlana

7-Pisler pisliklerini yaparlar ama sular da temizlemeye çalışır. Mevlana

8-Vücudunu kirden, ağzını küfürden, kalbini kibirden koru. Türk Atasözü

11-Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz olur. Konfüçyus

12-Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunun damındaki karlardan yakınmayınız. Konfüçyus

13-Maddî temizlik, vasıta ve imkan; ruh temizliği ise iman ve şuur nasibesidir. Sühreverdi

14-Kendini temizlemeyen, başkasını temizleyemez. Hacı Bektaş-ı Veli

15-Yedi denizde yıkasan bile köpek ıslandıkça, daha da pis olur. Şeyh Sadî Şirazî

16-Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen de ziyana uğramıştır. Şems-i Tebrizi

17-İnsan, temiz olmayan şeyleri su ile yıkayıp temizler, eğer su kirlenirse, o ne ile temizlenir. Yusuf Has Hacib

18-Yemekten önce ve sonra el yıkamak, zenginliğe yol açar, fakirliği giderir. Ebuşşeyhi

19-Allah dolu ellere değil, temiz ellere bakar. P. Syrus

20-Su her şeyi temizler; ama yüz karasını temizleyemez. Muallim Naci

21-Beden temizliği nezaket, ruh temizliği zarafet sebebidir. Eyyüp Sabri Osmanoğlu

22-Pis beden körüğe, temiz beden attara (güzel koku satan dükkan) benzer. Eyyüp Sabri OsmanoğIu

23-Görünmeyen düşman tehlikelidir. Mikroba dikkat edin. Eyyüp Sabri Osmanoğlu

24-Herkes kendi kapısının önünü süpürsün; bütün sokaklar temiz olacaktır. J. W. Goethe

25-Temiz ve düzgün bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur. Cenah Sahabettin

26-Her ölen gassal elinden geçer, fakat temizlenmez. Cenap Şahabettin

27-Kirletmemek, temizlemekten daha ucuzdur. G. Hauptmann

28-Kirli bir ortamda temiz bir iş yapamazsınız. Önce orayı temizlemek gerekir. Guenonn

29-Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak olan pencere sizlersiniz.G. B. Shaw

30-Tuvaletten sonra ellerini yıkayan herkes benim dostumdur. Shig